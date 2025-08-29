Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE. Despre ce a dat explicații

Diplomația română reacționează dur după recentele atacuri lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, în noaptea de 27 spre 28 august. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri că ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost chemat de urgență la sediul instituției, unde i-a fost transmis protestul oficial al statului român.

„Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat vineri, 29 august, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se comunica protestul ferm al părții române în legătură cu atacurile masive executate de forțele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina, în noaptea de 27/28 august, soldate cu numeroase victime civile și pagube materiale”, se arată în comunicatul transmis de MAE.

Oficialii români au condamnat cu fermitate agresiunea Moscovei, catalogând bombardamentele drept crime de război. „În cadrul întrevederii, partea română a condamnat aceste atacuri, care reprezintă crime de război și care demonstrează încă o dată desconsiderarea de către Federația Rusă a principiilor dreptului internațional și a obligațiilor sale internaționale”, a precizat sursa citată.

În același timp, MAE a atras atenția asupra faptului că atacurile nu au vizat doar civilii ucraineni, ci au pus în pericol și instituții europene și culturale cu sediul la Kiev. „De asemenea, partea română a deplâns faptul că în cursul atacurilor a fost afectat sediul misiunii diplomatice a UE la Kiev, precum și sediul Institutului Cultural al Marii Britanii la Kiev (British Council)”, a transmis Ministerul de Externe.

Un alt aspect subliniat de diplomația română se referă la riscul tot mai mare pe care aceste atacuri îl generează în apropierea graniței cu România. „Totodată, partea română a condamnat atacurile repetate ale forțelor armate ruse asupra infrastructurii civile ucrainene în proximitatea graniței cu România, subliniind caracterul iresponsabil al acestor atacuri și implicațiile lor grave asupra securității naționale”, a adăugat MAE.

