”Cât e darul?”. Elena Lasconi, reacție șoc după ce USR i-a retras sprijinul pentru Președinție

Elena Lasconi se poziționează ca o victimă a sistemului, după ce propriul partid, USR, a decis să-i retragă sprijinul la alegerile prezidențiale din luna mai în favoarea lui Nicușor Dan.

”Eu nu sunt făcută pentru lupte mici. Am convingerea că voi fi cel mai bun președinte al României pentru că eu voi putea lupta pentru nedreptățile oamenilor. (...)

Categoric nu mă retrag și acum sunt mai hotărâtă ca oricând, pentru că-mi dau seama cât de putred este acest sistem și mă aștept și la alte forme de presiune în continuare. Mă pot aștepta la absolut orice.

I-aș întreba pe colegii mei: Cât e darul și cine-l dă pentru că-l susțin pe Nicușor Dan?

Cred că suntem într-un moment atât de sensibil geopolitic, atât de greu pentru societatea românească, aflată la un pas de implozie. Oamenii s-au săturat de atâta nedreptate, să o ducă de azi pe mâine.

Eu n-am nevoie de bani. Am nevoie de oameni curajoși, de mințile și de inimile oamenilor, nu am nevoie de bani. E adevărat că o să-mi trebuiască niște bani pentru promovare pe rețelele sociale, dar vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au dat o grămadă de mesaje și telefoane că vor să doneze, că să nu mă retrag... Eu sunt făcută pentru lupte grele, nu am de gând să mă retrag și mă voi lupta cu toată ființa mea.

Noi nu plecăm nicăieri. (...)

Am darul de a simți ce urmează să se întâmple. Nu sunt vreo vrăjitoare, dar am fler, simt lucrurile și mă așteptam la asta. Mă aștept și la alte tipuri de presiuni. Sistemul e mai putred decât vă puteți imagina. (...)

Știu că nu m-a crezut nimeni când am spus că alegerile s-au anulat din cauza mea. Istoria o să ne arate asta. Dacă intra Ciolacu, în niciun caz nu se anula.

Eu rămân la șefia partidului, nu o să-mi dau demisia și o să lupt. Asta am făcut toată viața mea, nu e un slogan” a spus Elena Lasconi, la Digi24.

Elena Lasconi a mai afirmat că ședința de astăzi, prin care a fost debarcată din cursa prezidențială, a fost la decizia fostului edil Clotilde Armand.

