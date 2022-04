Alertă pe bursă, mai multe bănci s-au prăbușit. Adrian Vasilescu (BNR) asigură: În România nu e niciun risc

Citește și: Raiffeisen Bank International s-a prăbușit. Scădere de 55% pe Bursa de la Viena

”E pericol pentru banii deponenților, pentru cei care au economii în aceste bănci sau pentru românii cu credite?” a întrebat jurnalistul Adrian Ursu, în acest context.

Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR, a răspuns, la Antena 3: ”Avem 36 de bănci în România, în fiecare bancă, sunt 15 milioane de conturi, 10 milioane de depunători. Fiecare depunător are asigurat depozitul, asigurat prin lege, per persoană, per bancă, până la 100.000 de euro. În privința asta, nu e nicio discuție și niciun risc. Băncile respective, care au probleme, nu sunt bănci din România, chiar dacă sunt acționare ale unor bănci din România, dar și Raiffeisen, și Unicredit și Societe General sunt în România bănci românești cu capital majoritar străin, dar sunt înregistrate ca bănci românești la Registrul Comerțului, funcționează în tabloul sistemului bancar din România ca bănci românești și nu au nicio problemă cu banca mamă în sensul că a venit cu capital și a participat ca o bancă românească”.

Își pot retrage băncile mamă resursele din România?

Întrebat dacă în cazul în care e în dificultate banca mamă, aceasta poate recurge la subsidiare, Adrian Vasilescu a răspuns: ”Doamne ferește! Invers se poate și invers s-a și întâmplat. Nu există așa ceva! Dacă-și retrage capitalul înseamnă că se desființează banca, dar nu se retrage cum vrea cel care a participat la constituirea unei bănci. Dacă vrea să plece de aici, nu are decât să vândă participarea la banca românească. Nu se poate pleca așa”.

”Toate aceste bănci sunt, în momentul de față, cu garanție 100% pentru funcționalitatea lor. Sistemul bancar din România este, la această oră, în cea mai bună poziție din ultimii 31 de ani, sub toate aspectele” a transmis consilierul guvernatorului BNR.

”Când am avut dificultăți în țară cu câteva bănci cu capital străin, BNR a acționat ferm și fără compromisuri, i-a chemat pe acționari și le-a spus că au singura soluție de a veni cu capital, de a completa capitalul ca să redreseze banca, pentru că România nu a vrut în 2008 să salveze băncile cu bani de la populație.” a punctat Adrian Vasilescu.

Despre scăderea cu 55% a Raiffeisen la bursa din Viena, consilierul guvernatorului spune că banca din România este solidă și are propriile afaceri.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News