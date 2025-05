Adrian Năstase: Profilul acestui candidat este cel mai potrivit pentru postul de președinte al României

Fostul premier s-a referit la Victor Ponta.

„Duminică vom vota din nou. Este mai clar acum pentru cine și pentru ce? Avem din nou o listă care cuprinde și personaje extravagante care nu au mare lucru de pierdut din participarea la această campanie. Cat de serioasă poate fi, spre exemplu, propunerea de a înarma toată populația cu pistoale pentru a opri un eventual atac rusesc? În definitiv, dacă s-ar întâmpla așa ceva, cei care propun astfel de lucruri, probabil că s-ar retrage strategic peste Atlantic.

Vom vota duminică un candidat în funcție de calități sau vom respinge candidați în funcție de defectele lor? Ce va conta mai mult?

Eu am o problemă în a decide dacă să votez, consecvent, cu candidatul PSD, așa cum am făcut de-a lungul anilor sau să merg pe o altă variantă. Din păcate, slăbiciunile succesive ale PSD au dus la rezultatele de acum în care, practic, partidul nu mai are propriul său candidat iar candidatul comun se bate să obțină jumătate din voturile însumate ale PSD, PNL și UDMR. Imi este clar că, după alegeri, PSD, la fel ca și PNL, va avea nevoie de o refondare.

Până atunci îmi voi menține punctul de vedere conform căruia, în noua dezordine internațională, de după alegerile americane, profilul lui Victor Ponta este cel mai potrivit pentru postul de presedinte. Sper ca defectele sale să se estompeze după alegeri și să găsească formule de coabitare cu un guvern responsabil.

Continui să mă întreb ce înseamnă suveranismul romanesc, în condițiile în care liderii acestui curent caută „o nouă Romă” pentru a se închina. Spuneam, cu un anumit prilej, că ne-am săturat de „lecțiile bune” pe care ni le predau unii oameni politici din afară și că am avea nevoie, mai curând, de exemple bune. Spre exemplu, în materie de valori, pare că nu am înțeles că este vorba mai curând de valori pecuniare – 5 milioane $ pentru a obține un green card de reședință în Statele Unite sau 500.000 $ pentru a deveni membru într-un club american select. Sper ca oamenii politici români să-și fi încheiat perioada de naivitate în politica externă și să înțeleagă că este vorba, în final, doar de interese.

Să ne fie clar că dacă acum ne amuzăm poate la scandalurile dintre candidați, după alegeri riscăm să intrăm într-o serioasă criză economică și socială, în condiții de tensiuni regionale accentuate. Sper să găsim înțelepciunea ca, după votul din luna mai, să lucrăm împreună pentru obiective comune”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

