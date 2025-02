”A fugit din ţară şi a stat şomer 10 ani”. Crin Antonescu, replică tăioasă, exclusiv la DCNews

Crin Antonescu, candidat PSD - PNL la alegerile prezidențiale din luna mai, atrage atenția, într-o declarație pentru DCNews, că nu a fugit din țară, că nu a fost urmărit de nimeni și că, în urma lui, în momentul deciziei de a se retrage, lucrurile au rămas limpezi. El îi caracterizează într-un mod tranșant pe cei care-i critică așa-numita fugă de sistem și mai precizează, într-o intervenție pentru DCNews, că ține de decizia sa personală când se retrage, respectiv când revine în politică.

În cadrul Congresului extraordinar al Partidului Social Democrat (PSD) desfășurat ieri, președintele formațiunii, Marcel Ciolacu, a vorbit despre nemulțumirile cetățenilor români, subliniind necesitatea unei schimbări semnificative în abordarea politică pentru a recâștiga încrederea electoratului. El a recunoscut că, deși nu există candidați perfecți, Crin Antonescu reprezintă alegerea potrivită pentru alegerile prezidențiale din mai 2025, având profilul necesar pentru a conduce țara.

Crin Antonescu a revenit în prim-planul politicii românești, adresându-se atât membrilor PSD, cât și electoratului larg, cu un discurs în care a subliniat importanța unității și a valorilor democratice. El a fost validat oficial drept candidat al PSD pentru alegerile prezidențiale, obținând 5.484 de voturi pentru, 18 împotrivă și 14 abțineri.

În contextul actual, coaliția de guvernare își propune să combată formele de naționalism extremist și tendințele suveraniste care ar putea periclita parcursul european al României. Prin susținerea candidaturii lui Crin Antonescu, coaliția dorește să promoveze o viziune pro-europeană care să asigure stabilitatea politică necesară pentru dezvoltarea țării.

Ponta, atacuri la adresa lui Antonescu. Candidatura anunțată în afara congresului, de lângă gard

În ultimele săptămâni, fostul premier Victor Ponta a avut mai multe apariții publice notabile, sugerând o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din mai 2025, pe un val suveranist. În decembrie 2024, Ponta a participat la o întâlnire cu președintele ales al SUA, Donald Trump, la Mar-a-Lago, unde ar fi discutat despre situația politică din România. Mai mult, în ziua Congresului PSD, în care Crin Antonescu a fost validat drept candidat al partidului pentru alegerile prezidențiale, Victor Ponta a postat un mesaj video pe Facebook, în afara congresului, lângă un gard, anunțându-și propria candidatură. El a menționat că și-ar fi dorit să se adreseze Congresului, dar nu i s-a oferit această oportunitate, insistând că va lupta pentru "a pune România pe primul loc".

Victor Ponta a afirmat luni că se consideră un om orientat spre viitor. El a insistat că a rămas în România și s-a confruntat direct cu 'sistemul lui Klaus Iohannis', în timp ce 'Crin Antonescu a fugit din ţară şi a stat şomer 10 ani'. DC News a discutat în exclusivitate cu desemnatul oficial al coaliției de guvernare pentru cursa prezidențială, Crin Antonescu, în baza acestor declarații.

Crin Antonescu:"Nu am niciun motiv ca să fug"

„Cei care folosesc termenul de fugă pentru retragerea mea din politică în 2014 sunt fie mincinoși, fie imbecili, fie dezinformați. Eu nu am fost urmărit de nimeni ca să fug. Nu am niciun motiv ca să fug. În urma mea, lucrurile au rămas perfect limpezi. Pur și simplu, am luat decizia, la capătul unui ciclu politic, un eșec politic important, să mă retrag din politică. Cred că este dreptul meu să mă retrag când vreau din politică, după cum cred că este dreptul meu să revin sau să încerc să revin când doresc în politică, atâta timp cât cei care decid asupra acestei reveniri sunt nimeni alții decât cetățenii României.

Am fost la Congresul PSD-ului ieri. Au fost circa 5.500 de voturi exprimate. Au fost 18 împotrivă, 14 abțineri, restul pentru. Cred că este un rezultat foarte clar. Eu, la Congresul PSD, am avut un discurs clar, care cred că a rezonat cu cei prezenți. Pe mine nu mă interesează ce a făcut domnul Ponta la un gard sau altul. Este singura completare pe acest subiect”, a explicat Crin Antonescu.

CITEȘTE ȘI: Crin Antonescu, ironii despre Ponta: Stă după gard, prinde mingi de golf, le dă înapoi...

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News