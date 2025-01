Crin Antonescu, ironii despre Ponta: Stă după gard, prinde mingi de golf, le dă înapoi...

Vezi și - Gigi Becali, dezvăluire de ultimă oră, după ce George Simion a spus că nu mai candidează la prezidențiale

Crin Antonescu a fost chestionat, marți seară, la Antena 3 CNN, dacă Victor Ponta, fostul premier și lider PSD, cu care a colaborat acum un deceniu în USL, este "suveranist". Răspunsul lui Antonescu a fost mai amplu.

"Deci, eu am văzut campioni ai suveranismului fugind pe la curțile europene să-și ceară dreptate. L-am văzut pe acest om, domn, candidat, voievod, ce o să mai fie, Călin Georgescu, spunând asta: Domnule, să trimită domnul Trump o echipă, să facă un raport aici, să examineze dacă eu - citez aproximativ, dar știți la ce mă refer - Am greșit cu ceva aici. Și dacă spune că am greșit, eu am plecat. Ăsta e suveranistul numărul unu al României, ambițiosul României, nervosul României: să trimită o echipă domnul Trump", a spus, cu ironie, Crin Antonescu.

Antonescu: Asta discutăm noi? Suveranism în România?

Apoi, s-a referit mai concret și la Victor Ponta.

"Altul stă după gard, prinde mingi de golf, le dă înapoi. Umple-n pahare, ce-o fi făcut pe acolo...foarte bine. Fiecare își petrece timpul liber cum vrea. Perfect, dar după aia vine în România și spune următorul lucru... Are o șepcuță pe cap, a uitat ce om era Biden acum patru ani și zice: Știți ce ne învață pe noi domnul Trump, cei din jurul lui? Noi trebuie să fim patrioți! Noi suntem sănătoși la cap? Deci asta discutăm noi? Suveranism în România? Suntem chiar caricaturi?", a mai zis, în același ton, Crin Antonescu.

Ce spunea Ponta despre vizita de la Mar-a-Lago

Amintim că Victor Ponta a declarat, în decembrie 2024, că s-a dus să joace golf la clubul lui Donald Trump de la Mar-a-Lago.

"Sunt prieten cu un american cu care joc golf. Acesta m-a întrebat dacă sunt în America. Mi-a zis 'ia și tu avionul și vino până la Mar-a-Lago'. Eram la New York, aveam alte întâlniri (...) Eu nu am probleme cu zburatul. Acel om mi-a trimis o mașină, pentru că nu poți să intri cu mașina ta acolo. Nu știam dacă e sau nu e Trump acolo. Nu știam dacă jucăm sau nu jucăm golf. Eu, dacă sunt invitat, mă duc. (Liviu) Dragnea (fostul președinte PSD, n.r.) a dat bani să-l cunoască pe Trump, eu nu am dat, sunt mai zgârcit", zicea Victor Ponta în decembrie 2024.

Apoi, Victor Ponta a anunțat că participă la evenimentele ce au însoțit inaugurarea noului mandat prezidențial al lui Donald Trump, la Washington.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News