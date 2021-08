A fost sau n-a fost. MAREA PROBLEMĂ a lui Cîțu cu episodul ”băut” în ședința de guvern

”Când erați ministru al Finanțelor ați participat vreodată la o ședință de guvern cu Ludovic Orban premier în care acesta să fi consumat băuturi alcoolice?”, a fost întrebat Florin Cîțu la o conferință de presă. Răspunsul său a fost că el personal nu a băut și că nu poate vorbi și despre alții.

”Eu doar vă spun că nu am băut niciodată la nicio ședință de guvern”, a răspuns Cîțu joi dimineață.

”Dar premierul de la acea vreme?”, a continuat reporterul.

”Pot să vorbesc doar pentru mine”, a subliniat Florin Cîțu.

Florin Cîțu a vrut să arate că el nu este ca Ludovic Orban, că nu profită de slăbiciunea adversarului, că este un om de echipă, dar din păcate pentru el, și-a făcut de râs toată echipa de susținători.

O dată avem problema dacă Ludovic Orban a băut sau nu la ședința de guvern și o dată avem problema miniștrilor care sunt pe lista de susținători a lui Florin Cîțu și care sunt și acum în funcție.

În cazul în care este adevărat că Ludovic Orban a băut, înseamnă că miniștrii, actuali susținători ai lui Florin Cîțu, l-au tolerat pentru a-și păstra funcția și au acoperit incidentul, este de părere jurnalistul Val Vâlcu. Dacă fapta este reală, nu era cazul să-și dea demisia sau să ceara demisia premierului de la acea vreme - Ludovic Orban? Altfel este o încurajare tacită. Ar fi trebuit ca a doua zi să ia atitudine, inclusiv Florin Cîțu.

Acum, Florin Cîțu ce face? Nici nu spune că fapta este reală, dar nici că nu s-a întâmplat așa. Lasă să planeze o suspiciune din moment ce nu spune dacă Ludovic Orban a băut sau nu.

Și joi seară, Cîțu a zis că nu știe nimic

Întrebat chiar și joi seară, la TVR 1, dacă i s-a părut că ceva nu ar fi în regulă cu Ludovic Orban, a spus: ”Știu că am plecat de la acea ședință pe la ora 22.00 și am fost înlocuit de un secretar de stat. Ședința s-a terminat pe la 00.00, nu știu ce s-a întâmplat... am lipsit de la ultima parte a ședinței”, a spus Cîțu.

”Poate mă mai întrebaţi despre declaraţiile lui Ludovic Orban din ultima perioadă şi nu aş vrea să le comentez. Spun doar un singur lucru: m-am uitat în ultima perioadă la aceste declaraţii şi cred că domnul Orban a ales un mod foarte urât să iasă din politică. Și, în rest, nu aș vrea să mai comentez”, a spus Florin Cîţu.