Victor Ponta anunță, din SUA, că-și depune candidatura la prezidențiale și proiectul de țară

”Când mă întorc din SUA, îmi depun candidatura” a spus Victor Ponta, la RomâniaTV.

”Sistemul nu mai este la fel de puternic, nu mai are sprijin la Washington și la Bruxelles. Acest sistem își dă ultimele zile” a spus Victor Ponta, la postul de televiziune menționat, printr-o intervenție din SUA. El a afirmat că dacă ar fi făcut - el sau alt candidat la alegerile prezidențiale- ceea ce a făcut Nicușor Dan, care a împânzit Capitala de panouri, ”eram toți arestați”. ”Este protejat, nu mai e mult, până-n mai. O să vedeți că din mai acest sistem ticăloșit va abandona bătălia și vom toți tratați egali în fața legii”.

Întrebat de către analistul politic Bogdan Chirieac dacă ar trebui să ne așteptăm ca, la întoarcerea din SUA, să-și depună oficial candidatura la președinția României, Victor Ponta a răspuns: ”Dvs. aveți atâta experiență încât v-ați dat seama că aici, în America, discut cu oameni pe care-i respect și vor influența România și da, la întoarcere sunt foarte, foarte hotărât să transmit tuturor românilor care este proiectul meu pentru România și cum îmi doresc eu să punem România pe primul loc”.

Cu privire la programul de țară, Victor Ponta afirmă că a lucrat la el și că vrea ca tot ce propune să fie realizabil, posibil și foarte clar pentru fiecare român. ”România, dacă-și respectă cetățenii, va fi respectată cum nu a fost în ultimii ani la nivel internațional” spune Victor Ponta. Totodată, acesta afirmă că România are nevoie de un președinte care să colaboreze cu poporul român și cu partidele politice, conform ponderii lor în Parlament. Întrebat de Bogdan Chirieac dacă nu are niciun fel de problemă să colaboreze cu AUR sau cu USR, Victor Ponta a răspuns că nu are niciun fel de problemă în a colabora cu orice partid care-și servește electoratul, nu propria oligarhie.

