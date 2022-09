Val de proteste în lume. Disperați, oamenii cer facturi mai mici la energie. Adrian Negrescu, avertisment pentru români: O culme a democrației

Sunt proteste masive în mai multe orașe din lume, oamenii fiind revoltaţi de facturile mari la energie. În Cehia, aproximativ 70.000 de oameni au ieșit în stradă. Aceștia au ajuns la limita disperării și amenință că nu își vor mai plăti facturile sau că chiar le vor da foc.

BREAKING: Massive demonstration in Prague in the Czech Republic against the government, soaring prices and the energy crisis.



Protesters threaten strike and coercive action if government doesn't resign by September 25 ????



???? pic.twitter.com/1Q84L2YnPW — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) September 3, 2022

Și în Germania, oamenii au protestat împotriva Guvernului lui Olaf Scholz și au cerut ridicarea suprataxei pe gaz.

Proteste similare au fost organizate și în Polonia. În Olanda oamenii au ieșit în stradă după ce guvernul a implementat o directivă a Uniunii Europene care prevede dispariția a 50.000 de ferme care ar polua mediul.

????????Protesters spotted and then chased out Undercover police agitators known locally as "Romeo's". The protest/demonstration was against permanent Covid laws and in support of farmers in Amsterdam. pic.twitter.com/xLCNLGogh9 — April Violets ???????????? (@april_violets1) September 4, 2022

În acest context, economistul Adrian Negrescu a fost întrebat la Realitatea Plus la ce ar trebui să se aștepte românii odată cu venirea frigului și dacă cetățenii vor face față facturilor majorate la iarnă.

"Lucrurile sunt foarte simple pentru cei care consumă energie și gaze în România. Dacă depășesc 255 de KWh de energie pe lună și asta nu înseamnă foarte mult, raportat la consumul de pe timpul iernii, cu calorifere electrice, cu boilere, mai ales pentru cei 1,9 milioane de bucureșteni racordați la sistem ul termoenergetic, pentru acești oameni lucrurile arată destul de rău. În ce sens? Peste 255 de KW, totul ce depășește acest nivel se plătește la prețul pieței, la prețul pe care îl au în contract. În contract cei mai mulți oameni probabil au undeva la nivel de 2 sau 3 lei pe KWh, față de 0,8 lei, cât este prețul plafonat e către autorități, deci o creștere semnificativă a facturilor.

Adrian Negrescu: O culme a democrației

De asemenea, ne referim și la facturile la gaze, pentru că vom consuma mai mult și asta înseamnă mai mulți bani pe care va trebui să îi dăm furnizorului. Pentru IMM-uri e o problemă foarte mare pentru că, pe de o parte s-a redus consumul plafonat, undeva la nivel de 85%, adică tot ce depășește acest 85% din consum se facturează la prețul pieței și asta înseamnă facturi de 3-4 ori mai mari. Și atenție, pentru a beneficia de acest preț, IMM-urile, adică firmele mici și mijlocii, acestea trebuie să depună o declarație pe proprie răspundere și o cerere specială către furnizor pentru a beneficia de acest preț plafonat de 1 leu pe KWh. Ce înseamnă asta? O culme a democrației. Vor fi probabil 500, dacă nu 600 de mii de cereri, și aproape un milion și ceva de facturi care vor trebui verificate pentru ca aceste firme să beneficieze de prețuri mai mici la energie.

Pentru restul, prețul pieței. Ce înseamnă prețul pieței în momentul de față? Undeva între 5 lei pe KWh pentru mediul de afaceri, față de 1 leu cât este prețul plafonat. Poate că nu mulți dintre români vor plăti o factură necompensată la energie și gaze, dar îi va ajunge din urmă tot ce înseamnă prețuri majorate la celelalte bunuri și servicii pentru că toate aceste creșteri la energie, bineînțeles că se văd în prețurile de vânzare la bunurile și serviciile pe care le cumpărăm", a declarat Adrian Negrescu.

