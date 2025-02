Un șut din PSD, un pas înainte spre prezidențiale. Chirieac, către Ponta: Electoratul PSD are pe cine vota!

Victor Ponta a fost întrebat dacă-l deranjează că ar putea fi dat afară din PSD, în contextul criticilor pe care acesta le-a adus la adresa lui Crin Antonescu și totodată din cauza dorinței sale de a candida la prezidențiale.

Răspunsul său a fost:

„Sigur că nu-mi doresc să fiu dat afară din PSD. Am mai fost o dată dat afară din PSD, atunci când n-am fost de acord să dăm jos Guvernul Grindeanu. Din păcate, eu am avut dreptate, nu cei care m-au dat afară - Liviu Dragnea și ceilalți. Pentru că de atunci, după ce PSD și-a dat jos propriul Guvern, a început răul pentru România: instabilitate politică etc. În 2023-2024, situația s-a mai liniștit, acum iar ajungem la criză.

Nu-mi doresc să fiu dat afară din partid. Nu sunt împotriva coaliției. Eu am votat, ca deputat, acest Guvern și-l voi sprijini în continuare, chiar și dacă voi fi dat afară din PSD. Dar un lucru este clar: România are nevoie de un altfel de președinte, nu de o fantomă a trecutului! Indiferent ce se decide la nivel de conducere a unui partid, românii vor vota fix invers”.

„Să nu uităm că este prima dată când PSD nu are candidat propriu. Partidul nu are un candidat care să protejeze electoratul PSD. Este o dilemă foarte mare”, a continuat Victor Ponta.

Bogdan Chirieac a intervenit și a zis: „Electoratul PSD are pe cine vota! Dacă, desigur, Victor Ponta ar candida. În acest context, vă întreb când intenționați să vă anunțați candidatura la prezidențiale?”

Victor Ponta nu a zis clar o dată, dar a dat un răspuns plin de înțelesuri:

„Eu le zic așa colegilor mei: Cred că greșiți. Este o greșeală care va costa foarte mult. Vreau binele meu, dar și al lui Ciolacu. Este un om pe care îl apreciez și care îmi este prieten. Dar faceți o greșeală față de români și vă vor pedepsi la vot. Azi nu există niciun candidat care să-i reprezinte pe PSD-iști, pe oamenii de afaceri din zona privată, pe oamenii care plătesc taxe și impozite. Eu sper să existe un asemenea candidat. Și va exista, vă garantez acest lucru!”

„Dacă voi candida, voi candida independent. Categoric! Eu nu merg la PSD să creez o tulburare, să candidez împotriva lui Crin Antonescu... Nici vorbă!”, a mai spus deputatul.

„În timp ce Crin Antonescu stătea cu burta la soare, la Bruxelles, pe banii soției, eu am stat aici, să mă lupt cu sistemul lui Klaus Iohannis. Mi-au făcut dosare - mie și familiei mele, am fost achitat. M-au dat afară din PSD. S-a dovedit că aveam dreptate și m-au luat înapoi. Mi-au luat doctoratul, iar instanța mi l-a dat înapoi. M-au tăvălit, m-au atacat etc. Eu sunt singurul despre care românii știu absolut tot - și părțile rele, și părțile bune, și greșelile, și lucrurile bine făcute”, a adăugat Victor Ponta la România TV.

