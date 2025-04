Un nou sondaj ARA arată posibilii finaliști ai alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025. Este doar fotografia momentului

Pe 4, respectiv 18 mai 2025 vor avea loc alegerile prezidențiale, unde 11 candidați se vor confrunta pentru fotoliul de șef al statului pentru următorii cinci ani. Chiar dacă, până la acest moment, majoritatea sondajelor îl dădeau ca sigur pe George Simion ca finalist, o măsurare făcută de ARA, publicată de Antena 3 CNN pe 23 aprilie 2025, arată că reprezentantul coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu, se află umăr la umăr cu candidatul AUR și este posibil să-l depășească pe acesta până pe 4 mai.

Sondajul publica de ARA îl plasează pe George Simion pe primul loc, cu 26,5%. La puține procente în spatele său se află candidatul coaliției, Crin Antonescu, cu 26%.

Pe locul 3 se află Nicușor Dan, cu 19,5%, iar pe locul 4, Victor Ponta, cu 11%.

Elena Lasconi, finalista alegerilor prezidențiale anulate din 2024 se află abia pe locul 5, cu 10%. Nu în ultimul rând, candidata Lavinia Șandru de la PUSL ar obține 3,5% din voturi.

Marja de eroare a sondajului este de +-3%.

Calendarul alegerilor prezidențiale 2025

Prima zi a votării în străinătate este 2 mai, de la ora 7:00 (ora locală) - la ora 21:00 (ora locală). A doua zi a votării în străinătate este 3 mai, între orele 7:00 - 21:00 (ora locală).

În ambele zile, alegătorii care la ora 21:00 (ora locală) se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției pentru a intra în localul de vot, pot să își exercite dreptul de vot până cel mai târziu la ora 23:59 (ora locală). 4 mai este a treia zi de vot în diaspora (orele 7:00-21:00) (ora locală sau ora locală a României, după caz).



La 4 mai, ora 7:00, începe votarea în țară, secțiile fiind deschise până la ora 21:00. Alegătorii care la ora 21:00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției pentru a intra în localul de vot, pot să își exercite dreptul până cel mai târziu la ora 23:59.

Până cel mai târziu în data de 6 mai 2025, Biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București și Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate trebuie să trimită, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, câte un exemplar al fiecărui proces-verbal cu rezultatele alegerilor, întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare la tribunalul în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea.



Tot până la data de 6 mai, ora 24:00, partidele și alianțele care au participat la alegeri pot adresa Curții Constituționale cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electorală. Cererile trebuie să fie temeinic motivate și însoțite de dovezile pe care se întemeiază.



Până cel târziu la 7 mai, Biroul Electoral Central are obligația de a publica pe site-ul propriu procesele-verbale privind rezultatele votului prin corespondență.



Procesul-verbal, împreună cu procesele-verbale de constatare și centralizare a rezultatelor votării este înaintat de către Biroul Electoral Central Curții Constituționale a României, sub paza MAI, până la data de 8 mai 2025.



Cel târziu până la data de 9 mai, Curtea Constituțională a României aduce la cunoștință publică numele celor doi candidați care vor participa la al doilea tur de scrutin, precum și data alegerilor.

În cazul în care se organizează un al doilea tur de scrutin, campania electorală va începe la 9 mai și se va încheia în 17 mai, ora 7:00.



Alegerile în țară au loc pe 18 mai, între orele 7:00 și 21:00.



Votarea în străinătate se va desfășura tot pe parcursul a trei zile: vineri, 16 mai, între orele 7:00 - 21:00 (ora locală); sâmbătă, 17 mai, între orele 7:00 - 21:00 (ora locală); duminică, 18 mai, între orele 7:00 (ora locală) - 21:00 (ora locală sau ora locală a României, după caz).



La data de 22 mai, BEC înaintează către Curtea Constituțională procesul-verbal, împreună cu procesele-verbale de constatare și centralizare a rezultatelor votării.



După primirea dosarului de la Biroul Electoral Central și soluționarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală, Curtea Constituțională validează rezultatul alegerilor și se publică în Monitorul Oficial.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News