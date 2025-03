Candidatura lui Călin Georgescu, respinsă de BEC. Imagini de la protestul din faţa BEC

Update 10: Imagini de la protestul susţinătorilor lui Călin Georgescu din faţa sediului BEC.

Update 9: "Suntem în dictatură. 10 oameni la 4 au votat împotriva dosarului lui CG la BEC deși dosarul era ok", a scris Anamaria Gavrilă, preşedintele POT, pe Facebook.

Update 8: "Participanţii la această adunare publică nedeclarată au forţat cordonul de jandarmi pentru a intra în sediul BEC. Am fost nevoiţi să folosim materiale din dotare, respectiv un pulverizator din mână, cu substanţă iritant-lacrimogenă. Facem apel către toţi participanţii să manifesteze paşnic şi civilizat şi să nu dea curs provocărilor din orice parte. Avem lucrurile sub control, avem echipaje suficiente pentru a gestiona situaţia, iar lucrurile s-au calmat. (...) Avem echipe de dialog care sunt între manifestanţi, preiau într-un mod constructiv doleanţele acestora. Încercăm prin dialog să detensionăm situaţia", a declarat Marius Militaru, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, la Antena 3.

Update 7: Potrivit surselor România TV, unul dintre motive are legatură cu declarația de avere a lui Călin Georgescu. Practiv, apar diferențe senificative față de decarația depusă în noiembrie 2024, la prima candidatură a acestuia. In plus, procurorii ar fi spus ca și ancheta penală a lui Călin Georgescu cântărește în decizia BEC.

Update 6: Conform surselor Antena 3, USR, AUR, POT şi PNL ar fi votat pentru validarea candidaturii lui Călin Georgescu, în şedinţa BEC.

Update 5: Atât analistul politic Bogdan Chirieac, cât şi fostul preşedinte Traian Băsescu, spun că decizia BEC nu este definitivă, Călin Georgescu având varianta unei contestaţii la Curtea Constituţională.

Update 4: Susținătorii lui Călin Georgescu forțează gardurile din fața BEC si vor să intre în sediul BEC.

Susținătorii lui Călin Georgescu strigă "hoții" în fața sediului BEC și se luptă cu jandarmii.

Potrivit surselor România TV, Călin Georgescu este interzis definitiv de la alegerile prezidențiale 2025.

Update 3: "Respingerea dosarului de candidat a lui Călin Georgescu e un nou abuz și o continuare a loviturii de stat dată pe 6 decembrie. Jos Ciolacu, jos dictatorii!", a scris George Simion, preşedintele AUR, pe Facebook.

Update 2: Conform unor surse, candidatura lui Călin Georgescu ar fi fost respinsă de BEC, din cauza semnăturii lipsă de pe anexa din dosar.

La faţa locului a izbucnit un scandal cu protestatarii pro Călin Georgescu, conform imaginilor difuzate de Antena 3.

"Protestarii au împins gardurile de protecţie şi au devenit mai agresivi în momentul în care au aflat decizia BEC. Numărul de jandarmi s-a suplimentat la faţa locului, sunt foarte atenţi la ce se întâmplă. Mai devreme au zburat câteva sticle spre direcţia presei şi a jandarmilor. Se huiduie, se scandează aici. Până acum câteva minute, atmosfera era destul de relaxată. Acum sunt foarte agitaţi, pare că orice se poate întâmpla. Sunt sute de persoane aici, în faţa sediului BEC. Aşteptăm să vedem cum vor decurge lucrurile mai departe", a transmis reporterul Antena 3 CNN de la faţa locului.

Conform Cătălinei Mănoiu, reporter Antena 3 CNN, "au fost exprimate 10 voturi pentru respingerea candidaturii lui Călin Georgescu şi 4 pentru. Au fost semnalate inadvertenţe cu privire la acest dosar. Lipsea o semnătură. În momentul de faţă nu avem poziţia oficială a BEC. Ingrid Mocanu, reprezentantă AUR, în BEC, este cea care a ieşit şi a spus că s-a respins fără motiv candidatura. Călin Georgescu are 24 de ore la dispoziţie pentru a depune o contestaţie la decizie. Vom reveni cu detalii de îndată ce BEC va veni cu precizări pentru a vedea care a fost motivul invalidării şi care sunt paşii de urmat. Legea îi permite lui Călin Georgescu să conteste la CCR această decizie".

Update: Candidatura lui Nicuşor Dan ar fi fost validată de BEC.

Conform sursei citate, o anexă depusă de Călin Georgescu în dosarul de candidatură nu este semnată.

Judecătorii şi reprezentanţii BEC care trebuie să decidă dacă validează sau nu candidaturile depuse au suspendat şedinţa, însă nu au părăsit încă instituţia.

Judecătorii şi reprezentanţii partidelor se consultă la această oră cu privire la ce vor face în continuare.

La Biroul Electoral Central au fost deja trimise peste 1000 de sesizări împotriva candidaturii lui Călin Georgescu,

Tot sursele Antena 3 CNN transmit că părerile judecătorilor sunt împărţite. Astfel, unii judecători ar spune că ar trebui analizat doar dacă au fost respectate procedurile de depunere a candidaturilor şi condiţiile pentru depunerea dosarului.

Nu e clar în acest moment dacă lipsa acestei semnături poate duce la invalidarea candidaturii.

Revenim cu detalii!

