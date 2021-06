Scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale. Cine beneficiază de această măsură

Primăria oraşului Negreşti derulează un proiect pentru stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul oraşului prin care se acordă ajutoare de minimis constând în scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru unii agenţi economici, scrie Agerpres.



Potrivit reprezentanţilor primăriei, agenţii economici care efectuează o investiţie iniţială în oraşul Negreşti ce depăşeşte echivalentul în lei a 50.000 euro, iar după finalizarea investiţiei asigură crearea unui număr de cel puţin trei noi locuri de muncă, pot beneficia de scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren.



"Scutirea la plată a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren se acordă pe o perioadă de până la trei ani, pe baza criteriilor de acordare, fără a depăşi termenul final al schemei de ajutor de minimis, adică sfârşitul anului 2023. Pentru a fi eligibilă, întreprinderea solicitantă a ajutorului de minimis trebuie să îndeplinească condiţia de a nu fi beneficiat în ultimii doi ani fiscali şi în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în proiect, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro, iar în cazul întreprinderii care activează în sectorul rutier a sumei de 100.000 euro", se arată într-un comunicat al Primăriei Negreşti.



Oraşul Negreşti este printre localităţile cu cea mai crescută rată a şomajului din judeţul Vaslui.

Locuri de muncă disponibile în România

Aproape 19.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional, arată datele centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), scrie Agerpres.



Potrivit sursei citate, în România, din cele 18.990 locuri de muncă vacante, cele mai multe sunt pentru: lucrător comercial (1.183), muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.071), montator subansamble (686), agent de securitate (681), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (536), muncitor necalificat în industria confecţiilor (507), manipulant mărfuri (405), operator confecţioner industrial îmbrăcăminte (385), şofer vânzător (332) şi confecţioner-asamblor articole din textile (300).



De asemenea, 1.244 posturi sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; funcţionar administrativ; specialist resurse umane; programator etc.), 4.997 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; casier; consilier vânzări asigurări; agent servicii client, ipsosar etc.), 5.231 pentru persoanele cu studii profesionale (operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături; confecţioner-asamblor articole din textile; zidar - rosor - tencuitor; fierar betonist; lăcătuş mecanic etc.), iar 7.518 pentru persoanele fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (montator subansamble; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; muncitor necalificat în industria confecţiilor; agent de securitate etc.).