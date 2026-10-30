Sănătatea primește 8,3 mld. de lei la prima rectificare bugetară. Alexandru Rogobete, cum sunt repartizați banii

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Agerpres

Guvernul Niculescu a aprobat, astăzi, prima rectificare bugetară, Sănătatea fiind domeniul prioritar unde au fost suplimentate fondurile. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat cum au fost direcționate sumele și de câți bani mai este nevoie.

Guvernul a aprobat, vineri, prima rectificare bugetară din 2026, Sănătatea fiind principalul domeniu care a primit fonduri suplimentare. Mai mult, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că până la finalul lunii noiembrie va mai exista o rectificare a bugetului.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a explicat, într-o conferință de presă, unde vor fi direcționați banii și de ce sume mai este nevoie.

Cum vor fi repartizați banii în domeniul sănătății

„Astăzi, domeniul sănătății, în urma rectificării bugetare, suplimentează bugetul total general cu 8,3 miliarde de lei - 1,2 miliarde de lei pentru Ministerul Sănătății și 7,1 miliarde de lei pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

La Ministerul Sănătății, suma este compusă din deblocarea de 10%, în valoare de 500 de milioane de lei, o optimizare și o redistribuire în valoare de 700 de milioane de lei, respectiv o suplimentare de 72 de milioane de lei pentru zona de urgență și de programe.

Cum vor fi repartizați acești bani pentru a debloca situațiile urgente, critice din sistemul de sănătate? Aproximativ 170 de milioane de lei vor fi alocați suplimentar față de cele 150 de milioane alocate deja săptămâna trecută către unitățile de primiri urgențe. Zona de acțiuni prioritare, anestezie, terapie intensivă, neonatologie, traumă, arși grav, pacienți cu infarct, cu AVC - 100 de milioane de lei, pentru serviciile de ambulanță județene, respectiv București-Ilfov, 183 de milioane de lei și o suplimentare a proiectelor derulate prin Banca Mondială, cele trei centre de arși grav, în valoare de 115 milioane de lei.

Bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, compus din 3,2 miliarde de lei suplimentare și 3,9 miliarde de lei, deblocarea a 10% prin redistribuire, vor acoperi plățile pentru programele naționale de sănătate, oncologie, boli cardiovasculare, diabet zaharat și celelalte programe naționale, plus plata integrală a datoriilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru serviciile de sănătate oferite de spitalele publice, farmacii și zona de medicamente și dispozitive medicale din programele naționale de sănătate”, a spus Alexandru Rogobete, vineri, într-o conferință de presă.

CNAS va primi alți bani la rectificarea din noiembrie

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cel mai probabil la a doua rectificare, va mai beneficia de o ajustare pozitivă, pentru că aceste 7,1 miliarde acoperă - și am hotărât aşa, să acoperim zona de servicii medicale, zona de programe, zona de spitale, astfel încât pacientul și spitalele să nu mai fie sub presiunea financiară a funcționării și să nu mai asistăm la scenele din această vară, toamnă, când pacienții alergau între spitale pentru a-și găsi medicamentele, pentru că spitalele nu mai aveau resurse financiare suficiente pentru a pune comenzi și a-şi susține stocurile.

Cu toate acestea, rămâne un rest de 4,7 miliarde de lei pentru zona de concedii medicale, unde împreună am hotărât să le completăm la a doua rectificare bugetară. Iată că atunci când există dialog, atunci când există echilibru în dialog, atunci când există viziune, lucrurile pot merge într-o direcție bună și vreau să-i mulțumesc domnului prim-ministru și ministrului finanțelor pentru dialogul avut și pentru soluțiile găsite, cu argumente, cu înțelegerea sistemului de sănătate și cu înțelegerea faptului că din sistemul de sănătate nu se poate ciopârți pentru a reduce o cifră cu orice preț”, a mai spus ministrul Rogobete.