România se îndreaptă către alegeri anticipate?! Previziunea lui Mircea Coșea

Profesorul de economie Mircea Coșea a evidențiat posibilitatea ca România să se îndrepte către alegeri anticipate.

Primele două pachete de măsuri fiscal-bugetare au afectat din plin buzunarele românilor și ale mediului de afaceri și au generat deja nemulțumiri în rândul unor categorii însemnate de angajați. Acestea se vor amplifica după data de 1 octombrie, când prețurile vor crește din nou, ratele, de asemenea, și vor exista și creșteri la carburanți.

Profesorul de economie Mircea Coșea a explicat faptul că soluțiile pe termen scurt care să oprească această problemă economică aproape că nu mai există, deoarece s-a acționat „tocmai pe dos“.

„Soluțiile pe termen scurt nu se mai pot aplica, pentru că deja ceea ce domnul Bolojan a pus în aplicare funcționează, cu efectele negative pe care le are“, a spus Mircea Coșea, făcând referire la primele două pachete de măsuri fiscal-bugetare pentru care Guvernul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea.

„Noi am avut o criză bugetară, nu o criză economică. Criza bugetară se poate rezolva fără să afectezi veniturile populației și fără să îngreunezi, din punct de vedere fiscal, mediul de afaceri. Nu s-a făcut acest lucru. S-a făcut tocmai pe dos“, a zis Mircea Coșea.

Mircea Coșea evidențiază posibilitatea ca în România să fie alegeri anticipate

Profesorul a lăudat programul de relansare economică prezentat de PSD, dar a spus că acesta nu poate fi aplicat în coaliția cu PNL și USR, deoarece Guvernul condus de Ilie Bolojan deja a luat niște măsuri care sunt contrare celor dorite de PSD în program.

„Măsurile pe termen scurt pot exista doar dacă cineva din actuala coaliție, și mă refer la Partidul Social Democrat, vine cu un program de relansare economică. Cel pe care l-a prezentat e un program splendid din punct de vedere teoretic“, a zis Mircea Coșea, adăugând însă că nu poate fi aplicat pentru că Guvernul Bolojan a redus deja investițiile, a redus veniturile și dezvoltarea în învățământ și sănătate.

„Cu programul prezentat de PSD nu urmează decât un singur lucru - ieșirea de la guvernare a PSD-ului, pentru că e clar că are un punct de vedere și o direcție a politicii publice total diferită de ceea ce Guvernul promovează.

Cred că trebuie să existe niște măsuri radicale, poate chiar până la alegeri anticipate, iar ceea ce se preconizează este și mai grav. Vor începe mișcări sociale ample, nu vor mai putea fi plătite facturile la energie, la căldură, apă caldă și electricitate, ceea ce înseamnă nu doar o cădere drastică a condițiilor de viață ale populației, ci și un blocaj economic“, a mai zis Mircea Coșea.

