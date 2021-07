Proiect financiar european. Moneda EURO ar putea deveni digitală

Banca Centrală Europeană (BCE) a anunţat, miercuri, adoptarea în mod formal a proiectului pentru posibila lansare a unei monede euro digitale, precizând că decizia privind oportunitatea lansării va fi luată într-o etapă ulterioară, scrie Mediafax.



"Intrăm în era banilor digitali. La fel cum a fost în trecut cu mărfurile sau banii reprezentativi, banii digitali apar ca reacţie la schimbările din societate şi la noile tehnologii. În prezent, digitalizarea atinge toate domeniile vieţilor noastre. Pandemia doar a arătat cât de rapid pot fi făcute schimbările. Iar acest lucru afectează modul în care facem plăţi. Cumpărăm din ce în ce mai mult în mod digital şi online. Rolul banilor în numerar ca metodă de plată este în scădere", anunţă Banca Centrală Europeană într-un comunicat postat pe site-ul propriu.



"Soluţiile private pentru plăţi digitale şi online aduc beneficii importante, precum confortul, viteza şi eficienţa. Dar generează şi riscuri privind sfera privată, siguranţa şi accesibilitatea", precizează BCE.

Nu va înlocui numerarul

"Ţinând cont de transformările digitale, care au potenţialul de a modifica modalităţile de plată şi chiar întregul sistem financiar, băncile centrale trebuie să fie curajoase şi să menţină pasul cu schimbările. Astăzi, Consiliul de guvernare al Băncii Centrale Europene a decis să lanseze formal un proiect de pregătire pentru posibila emitere a unei monede euro digitale. În termeni concreţi, acest lucru înseamnă că vom aloca resursele necesare pentru a concepe un produs de piaţă. Dar decizia dacă va fi emis ori nu un euro digital va veni într-o etapă ulterioară. Şi, oricum, un euro digital va fi complementar numerarului, nu va înlocui numerarul", subliniază Banca Centrală Europeană.



Etapa de analiză a proiectului urmează să dureze 24 de luni. "Sunt nouă luni de când am publicat raportul nostru privind un euro digital. În acest timp, am efectuat noi analize, am cerut contribuţii ale cetăţenilor şi specialiştilor, am efectuat anumite experimente, cu rezultate încurajatoare. Toate acestea ne-au condus la decizia de a lansa proiectul unui euro digital. Eforturile noastre au rolul de a asigura că, în era digitală, cetăţenii şi firmele continuă să aibă acces la cele mai sigure forme de bani, la monede emise de bănci centrale", a declarat Christine Lagarde, preşedintele BCE.



Preşedintele Eurogrupului, Paschal Donohoe, a salutat decizia şi a exprimat susţinere totală pentru proiect.