Prezidențiale 2025. A început votul în diaspora

Vineri este prima zi de vot în diaspora la alegerile prezidenţiale din acest an.

Prima secţie de votare din străinătate s-a deschis la ora locală 7:00 (joi seara, ora 22:00, ora României) la Auckland în Noua Zeelandă.



În diaspora votul se desfăşoară pe parcursul a trei zile:



vineri, 2 mai, între orele 7:00 şi 21:00 (orele locale);



sâmbătă, 3 mai, între orele 7:00 şi 21:00 (orele locale);



duminică, 4 mai, între 7:00 (ora locală) şi 21:00 (ora locală a României).



În cele 965 de secţii de votare din diaspora organizate pentru alegerile prezidenţiale din acest an pot vota cetăţenii români care se află în străinătate în ziua scrutinului, indiferent dacă au sau nu domiciliul ori reşedinţa în afara ţării.



Cele mai multe secţii de votare sunt în Italia şi Malta - 161, Spania - 147, Marea Britanie - 108, Franţa şi Principatul Monaco - 69, Republica Moldova - 64, SUA - 50, Belgia - 29, Ţările de Jos - 23.



Comparativ cu localităţile în care au fost organizate secţii de votare în străinătate la alegerile prezidenţiale şi parlamentare din anul 2024, pentru alegerile din acest an, 29 de secţii au fost relocate în localităţi sau zone apropiate, fie ca urmare a consultărilor cu reprezentanţii comunităţilor de cetăţeni români, fie pentru o mai bună acoperire a comunităţilor din diverse zone, în scopul facilitării accesului acestora la secţiile de votare, arată Ministerul Afacerilor Externe.



MAE precizează că în cazul a cinci secţii de votare din Franţa, Marea Britanie şi Spania vor fi utilizate adrese diferite între cele două tururi ale alegerilor prezidenţiale. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe menţionează că, la fel ca în cazul alegerilor din 2024, din motive obiective, nu vor fi organizate secţii de votare în următoarele zone: Afganistan (militarii români au fost retraşi din teatrele de operaţiuni), Rostov-pe-Don (oficiu consular închis), Odesa (activitatea oficiului consular este suspendată temporar), Sudan (activitatea misiunii este preluată de AR Addis Abeba), Venezuela (misiune închisă), Libia (misiunea este relocată la Tunis) şi Phenian (activitatea misiunii este temporar suspendată).



Duminică, 4 mai, majoritatea secţiilor de votare din străinătate vor fi deschise între orele 7:00 - 21:00, orele locale ale ţării în care se află secţia de votare, cu excepţia unor state din Europa, Africa, America de Sud, SUA şi Canada, în care secţiile se vor închide la ora locală a României 21:00. Pentru alegătorii care se află la sediul secţiei la închiderea acesteia, există posibilitatea prelungirii votării cu încă trei ore, potrivit AEP.



Astfel, în Algeria, Austria, Belarus, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Cehia, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Marea Britanie, Maroc, Muntenegru, Nigeria, Norvegia, Olanda, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Tunisia, Ungaria - urnele se închid la ora 20:00 (ora locală), existând posibilitatea prelungirii pentru cei aflaţi la rând până la ora 22:59 (ora locală).



* în Islanda, Irlanda, Portugalia, Senegal - urnele se închid la ora 19:00 (ora locală); votarea se poate prelungi până la ora 21:59 (ora locală);



* în Brazilia, Chile, Argentina, Uruguay - votarea se încheie la ora 16:00 (ora locală), la ora 18:59 (ora locală) dacă se prelungeşte pentru cei aflaţi la rând;



* Canada (Dieppe) - votarea se încheie la ora 15:00 (ora locală); prelungire până la ora 17:59 (ora locală);



* Canada (Ottawa, Toronto, Montreal, Quebec), Columbia, Cuba, Peru, SUA (Washington, Miami, New York) - alegerile se termină la ora 14:00 (ora locală); prelungire până la ora 16:59 (ora locală);



* Canada (Winnipeg), SUA (Chicago, Houston, Dallas) - votarea se încheie la ora 13:00 (ora locală); se poate prelungi până la ora 15:59 (ora locală);



* Canada (Calgary, Edmonton) - votarea se finalizează la ora 12:00 (ora locală), cu posibilitatea prelungirii până la ora 14:59 (ora locală);



* SUA (San Francisco, Los Angeles), Canada (Vancouver) - secţiile se închid la ora 11:00 (ora locală); cei aflaţi la rând pot să voteze până la ora 13:59 (ora locală).



***



Peste 18 milioane de alegători sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-şi alege preşedintele pentru următorii cinci ani dintre cei 11 candidaţi înscrişi în cursa pentru Cotroceni.

