Prețul mediu al unui smartphone va creşte cu circa 6,4%, în 2023, avertizează specialiștii

O prognoză actualizată a International Data Corporation (IDC) pentru piața globală de smartphone-uri arată o redresare care se va întinde pe o perioadă mai prelungită decât se preconiza anterior, informează economica.net.

Cum va evolua piața internațională de smartphone-uri anul viitor

Deși se anticipează în continuare o revenire de 2,8% în 2023, IDC a redus prognoza privind smartphone-urile din 2023 cu aproximativ 70 de milioane de unități, având în vedere mediul macroeconomic actual și impactul său general asupra cererii de smartphone-uri. „Credem că piața globală de smartphone-uri va rămâne în dificultate în prima jumătate a anului 2023, cu speranța că redresarea se va îmbunătăți aproximativ la jumătatea anului viitor și creșterea va reveni în majoritatea regiunilor în a doua jumătate a anului”, a declarat Ryan Reith, vicepreședinte de grup în cadrul IDC’s Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers.

„Creșterea costurilor reprezintă o preocupare evidentă pentru piața smartphone-urilor și pentru categoriile adiacente de tehnologie de consum, dar credem că cea mai mare parte a acestei cereri reduse va fi împinsă în față și va susține creșterea globală la sfârșitul anului 2023 și după aceea. Un ciclu de reîmprospătare a dispozitivelor continuă să se construiască în multe piețe emergente, în timp ce piețele dezvoltate au compensat costurile în creștere cu o activitate promoțională sporită, oferte de schimb mai atractive și planuri de finanțare extinse. Acest lucru a sprijinit creșterea în segmentul de vârf al pieței, în ciuda vânturilor economice potrivnice,” a mai declarat specialistul.

Rețeaua 5G va continua să se dezvolte la nivel global și va reprezenta puțin peste jumătate din smartphone-urile livrate la nivel mondial în 2022, urmând să ajungă la 80% până în 2026. În plus, spun analiștii IDC, piața continuă să se dezvolte în jurul telefoanelor pliabile. Deși această categorie reprezintă doar aproximativ 1-2% din piața globală în 2022, ea reprezintă totuși aproximativ 15-16 milioane de smartphone-uri. Acest număr va crește numai pe măsură ce costurile vor scădea și tot mai mulți producători vor susține tranziția la acest tip de telefon, mai scrie sursa citată.

„În ciuda încetinirii pieței, prețurile medii de vânzare continuă să crească, deoarece consumatorii optează pentru dispozitive premium care pot avea un ciclu de viață de trei-patru ani, pe măsură ce ratele de reîmprospătare se prelungesc atât pe piețele dezvoltate, cât și pe cele emergente”, a declarat Anthony Scarsella, director de cercetare în cadrul IDC Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers.

Se așteaptă ca prețurile medii de vânzare ale smartphone-urilor să crească pentru al treilea an consecutiv, și vor ajunge la 413 dolari, în creștere cu 6,4% față de 388 de dolari în 2021. Ultima dată când piața a asistat la o depășire a prețurilor medii de 400 de dolari a fost în 2011 (425 de dolari), când piața era pe plus, cu o creștere de peste 60% a livrărilor. În plus, cota de piață pentru iOS va ajunge la 18,7% (cea mai mare din orice an de prognoză), ceea ce reprezintă o forță motrice în spatele creșterii ridicate a ASP pe care o vedem în prezent în 2022, mai prezic specialiștii.

