Stenograme. Piedone, înregistrat când pune comisarii ANPC să-i facă imagine: Scoateți voi ce e mai bine și filmați!

ANPC nu are atribuții de control în unitățile sanitare, pe de o parte, iar pe de alta ingerința președintelui instituției în actul de control nu e permisă de legislație.

Ministrul Sănătății i-a transmis public lui Piedone că apreciază preocuparea ANPC privind furnizarea serviciilor de hrană în spitale, însă acțiunile de control nu se pot desfășura în afara cadrului legal și că va emite un ordin comun de control, astfel încât comisarii ANPC să poată însoți inspectorii DSV.

Încetați controalele către minister

Implicit, în înregistrarea directivei date comisarilor, Piedone recunoaște că acțiunile de control începute în weekend nu au avut bază legală, iar continuarea lor a fost parte dintr-un atac politic.

”Către comisarii județelor, toate județele, vă rog respectuos în clipa asta încetați controalele către minister, Rafila a semnat acel ordin”, își începe Piedone mesajul către comisari.

Președintele ANPC s-a filmat în timp ce ordona comisarului care îl însoțea ”închideți aici, asta merge la casare, luați probe” etc. Instrumentele folosite nu sunt unele omologate, probele n-au fost prelevate respectându-se procedurile, iar Piedone însuși recunoaște, în înregistrare, că tot ce poate măsura ANPC-ul este greutatea porțiilor de mâncare.

Important porțiile, da?

”Mâine 2 zile, joi și vineri echipe mixte să vedem cum răspund, dacă vin în echipe mixte și repet repet repet constatați, constatați și băgați-vă frumos, aveți halate să fie în regulă, tot băgați-vă pe cântărire de față cu DSP-ul, să vedem ce ziceți, cum și DSP-ul. DSP-ul ne spune că carnea e ok sau nu e ok, nu-i treaba noastră, că n-am întrebat niciodată dacă carnea din ciorbă e expirată sau am dus-o la laborator. Important porțiile, da? de față cu DSP-ul, repet planșe foto ale voastre personal, filmulețe, filmulețe ale voastre, personal. Intrați în obiective din clipa asta”, spune Piedone!

De asemenea, Piedone recunoaște implicit că acțiunile în spitale au însemnat o pierdere de timp pentru comisari, care ar fi trebuit să rezolve sesizările care intră în atribuțiile ANPC.

” Unul se duce și face aceste adrese sau le duce personal, dar luați numere de înregistrare absolut tot de la autoritatea locală competentă care facem echipe mixte începând de mâine iar ceilalți constată, rezolvați-vă problemele în teritoriu, sunteți probabil în urmă, duceți-vă la birou și rezolvați din sesizări sau vă duceți pe sesizări concrete, unde aveți, efectuați controale în baza prerogativelor pe care le aveți și mă repet sesizărilor primate”, spune Piedone.

Scoateți voi ce e mai bine și filmați, vă rog!

Miza acestui scandal creat artificial de președintele ANPC este imaginea, așa cum recunoaște Piedone, în indicațiile de regie date comisarilor ANPC.

”Mergeți în echipe mixte și scoateți voi ce e mai bine și filmați vă rog toate aceste acțiuni comune și dacă cei de la Direcția de Sănătate Publică constată că... sau trec pe lângă ceva, doi, dumneavoastră să fiți în spatele lor, să constatați și să arătați. În procesele verbale, care se fac separat și nu comune, se menționează exact ceea ce constatați voi. Că-i luăm după noi... Ok, eu voi emite și eu un ordin acest sens după constituirea echipelor mixte, dar toți faceți cerere ca începând de mâine timp... până până vineri se continuă acțiunea mixtă cu cei de la Ministerul Sănătății”, le ordonă Piedone comisarilor.

