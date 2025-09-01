Petrișor Peiu: AUR va depune patru moțiuni de cenzură

Tensiunea politică atinge cote maxime după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament pe un pachet amplu de șase proiecte de lege. Mișcarea, catalogată drept „fără precedent” de către opoziție, a declanșat imediat reacții puternice, mai ales din partea AUR. Senatorul Petrișor Peiu a precizat că formațiunea sa va depune nu mai puțin de patru moțiuni de cenzură, excepție făcând doar proiectul privind pensiile magistraților.

„Vom depune patru moțiuni de cenzură. Nu vom depune moțiune de cenzură referitoare la proiectul de lege privind pensiile magistraților, pentru că am depus amendamente (...). Și de principiu suntem pentru înăsprirea condițiilor privind pensia specială a magistraților”, a declarat liderul senatorilor AUR, într-o conferință susținută la Parlament.

În opinia lui Peiu, modul în care Executivul a ales să forțeze adoptarea întregului pachet legislativ reprezintă o practică abuzivă. „Procedura constituțională prevede toată această asumare a răspunderii pentru cazuri excepționale. (...) Ce face Guvernul acum poate fi catalogat drept un fel de terorism legislativ”, a acuzat acesta.

Pe de altă parte, juriștii atrag atenția că demersul AUR ridică la rândul său semne de întrebare. Avocata Claudia Postelnicescu a explicat, într-un interviu pentru DC News, că din perspectivă constituțională opoziția nu poate depune câte o moțiune pentru fiecare proiect. Totuși, adaugă aceasta, „Cum moțiunea e un vot de neîncredere pe un anumit proiect, se poate interpreta și în sensul că se depune o moțiune de neîncredere pentru fiecare”.

Avocata a subliniat că asumarea răspunderii de către Executiv nu poate fi aplicată arbitrar, chiar dacă articolul 114 din Constituție nu fixează un număr limită de proiecte: „Guvernul își poate asuma răspunderea doar pe proiecte de legi organice, ordinare, deci fiecare proiect de lege pentru care guvernul Bolojan își asumă răspunderea trebuie judecat din această perspectivă”. Ea a adăugat că practica Curții Constituționale este clară: asumarea poate fi contestată dacă nu există urgență și celeritate. „De altfel, CCR a stabilit anterior, prin anul 2010, care sunt condițiile în care Guvernul își poate asuma răspunderea: existența unei urgențe (...), importanța domeniului reglementat și necesitatea aplicării imediate a legii”, a explicat Claudia Postelnicescu.

