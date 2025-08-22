Data actualizării: | Data publicării:

Orașul din România în care se vând cele mai scumpe apartamente. Se dau mai greu, nu ca în București unde imobiliarele atrag cumpărătorii rapid

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Economie
Apartamentele s-au vândut mai repede în al doilea trimestru al anului 2025, dar prețurile au fost negociate mai mult, potrivit celui mai nou raport Imobiliare.ro Market 360. Totuși, sunt orașe unde proprietarii au nevoie, în medie, de aproximativ două luni pentru a găsi cumpărători.

Bucureștenii se pot considera norocoși pentru că atrag cumpărătorii chiar mai rapid. Clujenii, în schimb, vând cele mai scumpe locuințe și au de așteptat cel mai mult finalizarea tranzacțiilor imobiliare. Aceștia sunt și “campioni” când vine vorba de flexibilitatea de care dau dovadă în negocierea prețurilor. La polul opus se află timișorenii care țin cu dinții de preț, atunci când vând sau cumpără o locuință.

“Din datele analizate de noi, rezultă că atunci când prețul de listare este corect poziționat și tranzacția are loc mai repede. Cumpărătorii au deja acces la instrumente prin care pot verifica prețul unei proprietăți și tind să aibă încredere mai mare atunci când acesta este realist. În plus, aceste proprietăți atrag un interes mai mare, mai multe vizionări și mai multă încredere”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Apartamentele din Capitală se vând cel mai repede

Proprietarii din București găsesc cel mai rapid cumpărători pentru apartamentele scoase la vânzare. Mai mult, perioada medie de timp necesară identificării cumpărătorilor a scăzut de la începutul lui 2025 și se menține considerabil sub cea înregistrată în urmă cu un an. Tranzacția este finalizată, potrivit datelor raportului Imobiliare.ro Market 360 “Piața imobiliară rezidențială, T2 2025”, în doar 47 de zile.

Marja de negociere practicată pe plan local a crescut, însă, ușor. Astfel, diferența dintre prețul de listare și cel declarat de tranzacționare a ajuns la 4,1% în intervalul aprilie-iunie de la 3,5% în primele trei luni ale acestui an. Doar în Cluj-Napoca proprietarii sunt mai flexibili când vine vorba despre negocierea prețului.

Clujenii negociază cel mai mult prețurile

Proprietarii și dezvoltatorii clujeni au de așteptat cel mai mult cumpărătorii. În contextul în care acesta se menține cel mai scump oraș din țară, cu un preț mediu la vânzare de peste 3.100 euro/mp util, turbulențele din plan politic de la începutul anului i-au făcut pe mulți dintre cei care se gândeau să facă o achiziție imobiliară să cerceteze mai atent piața și, în unele cazuri, să-și amâne decizia finală. 

Astfel, în trimestrul I perioada petrecută în piață de apartamentele din Cluj-Napoca, care în mod tradițional este oricum cea mai extinsă înregistrată în marile orașe, s-a prelungit chiar mai mult. Tranzacțiile au fost finalizate în circa trei luni. Ulterior, vânzarea a început să fie realizată într-un ritm mai alert. În trimestrul II perioada de vânzare a scăzut la 78 de zile, ajungând la un nivel relativ similar cu cel înregistrat în urmă cu un an.

Marja de negociere a crescut, însă, treptat și a ajuns de la 4% în trimestrul II 2024 la aproape 5% în trimestrul II 2025.

În trei mari orașe apartamentele se vând în două luni

Apartamentele din Brașov, Iași și Constanța se vând în aproximativ două luni, potrivit datelor Imobiliare.ro. În orașul de la poalele Tâmpei, de exemplu, proprietarii și dezvoltatorii au avut nevoie, în medie, de 62 de zile pentru a găsi cumpărători pentru locuințele scoase la vânzare în trimestrul II. Durata necesară finalizării tranzacției a scăzut ușor față de începutul lui 2025, dar se menține peste cea înregistrată în urmă cu un an.

În Iași, unul dintre cele mai accesibile orașe mari din România pentru cei care își doresc să devină proprietari, apartamentele se vindeau în urmă cu un an în doar 44 de zile, perioadă ce rivaliza cu cea înregistrată pe piața rezidențială bucureșteană. 

În cazul apartamentelor din Constanța se poate observa o ușoară urgentare a tranzacțiilor. Anul trecut, locuințele petreceau în piață în medie 69 de zile, la începutul lui 2025 perioada de vânzare se menținea la un nivel similar pentru ca în trimestrul II aceasta să scadă la 64 de zile.

În cazul tuturor celor trei orașe prețurile s-au majorat în ultimul an, cu 12%-16%. Marja de negociere a crescut în Brașov și în Iași, de la 2,1% la 3,1%, respectiv de la 2,6% la 4,1%. Mai mult, în cazul principalului centru urban al Moldovei, flexibilitatea proprietarilor în negocieri a ajuns să fie similară cu cea înregistrată pe piața bucureșteană. Pe de altă parte, pe piața constănțeană prețurile se negociază în ultimul an tot mai puțin, în contextul unei cereri puternice.

Timișorenii negociază cel mai puțin prețurile

Piața rezidențială din Timișoara poate fi considerată una dintre cele mai stabile din țară. În ciuda evenimentelor înregistrate în ultimul an, atât pe plan politic, cât și economic, durata de timp petrecută în piață de apartamentele scoase la vânzare s-a menținut la același nivel. Mai mult, este a doua cea mai scurtă din marile orașe. Doar în București locuințele își găsesc mai rapid noi proprietari. Potrivit datelor Imobiliare.ro, apartamentele se vând în mai puțin de două luni.

Bănățenii negociază, totodată, cel mai puțin prețurile solicitate cumpărătorilor, dacă ne raportăm la proprietarii din celelalte orașe mari din România, iar acest indicator urmează o ușoară tendință descendentă față de anul trecut. În trimestrul II, marja de negociere practicată local a fost de 2,5%.

Orașul din România în care se vând cele mai scumpe apartamente. Se dau mai greu, nu ca în București unde imobiliarele atrag cumpărătorii rapid
22 aug 2025, 09:59
