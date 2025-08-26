Oana Țoiu, ca Răducioiu. A uitat limba română la „Miunich”

Într-o conferință de presă, ministrul de Externe Oana Țoiu a vorbit despre orașul german München, însă nu a folosit forma consacrată în limba română, ci varianta... Miunich... o combinație între engleză și alte limbi practic. Adică a pronunțat în engleză, dar cu un „i” în plus și a rezultat: „Miunich”.

Precedentul: Florin Răducioiu și „come si dice la voi…”

Măcar așa ne-am amintit de fotbalistul Florin Răducioiu. Imediat după Revoluție, proaspăt transferat la Bari, fotbalistul se întorsese acasă pentru sărbători. Întrebat de reporteri ce planuri are de Crăciun, Florin Răducioiu a scăpat celebra replică: „come si dice la voi…?”. După doar câteva luni în Italia, uitase cum se spune „Crăciun fericit” în română și era tentat să spună „Buon Natale”.

Dacă Florin Răducioiu a intrat în folclorul fotbalistic, Oana Țoiu riscă să intre în folclorul diplomatic cu propriul ei „moment lingvistic”.

„Miunich, Munchen, München…” Cum se zice, de fapt?

Ca să fie clar: În germană se spune München (pronunțat „Mîn-hen”), în română se folosește München sau forma adaptată Munchen, iar în engleză este Munich (pronunțat „Miunic”).

Dacă Florin Răducioiu a intrat în legendă cu „come si dice la voi…?”, Oana Țoiu tocmai și-a lansat propriul brand: „Miunich”. Restul lumii îi spune München.

