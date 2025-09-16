Data publicării:

Oana Țoiu, angajări record în austeritate - 300 de posturi la MAE. Chirieac, comentariu savuros: 250 sunt ONG-iști

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Politica
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

În plin an al austerității, Ministerul de Externe deschide 300 de posturi noi. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

În plin „an al austerității”, când bugetul statului este tensionat de o nevoie acută de resurse, Ministerul Afacerilor Externe, condus de Oana Țoiu, deschide peste 300 de noi posturi. Concursurile vizează funcții de la atașați diplomatici și agenți consulari, până la specialiști juridici, contabili, referenți sau inspectori în domeniul exporturilor militare. MAE justifică măsura printr-o criză severă de personal, provocată de pensionări și plecări, însă anunțul vine într-un moment în care opoziția acuză USR că își consolidează influența în aparatul de stat prin numiri de oameni fără aptitudinile necesare. În acest context, analistul Bogdan Chirieac a comentat cu ironie extinderea aparatului ministerial, contrastantă cu obiectivul declarat al guvernului Bolojan: reducerea birocrației și un stat mai suplu.

"Ministerul de Externe nu a mai făcut concurs de nu mai știu câtă vreme"

„Ministerul de Externe nu a mai făcut concurs de nu mai știu câtă vreme. De ani de zile nu a făcut, sau atunci când a făcut nu a intrat nimeni. Acum este un bun prilej ca ‘ai miei’ sau ‘ai noștri’ să ocupe 300 de posturi în Ministerul de Externe. Este excepțională ideea. Sunt un fan declarat. Din 300 de oameni, 50 sunt de la servicii, că nu se poate altfel, dar restul de 250 sunt ONG-iști.

PSD nu a mai avut ministru de Externe de pe vremea lupilor albi. Nici nu mai țin minte când a fost Corlățean. Au mai fost pe acolo Bogdan Aurescu, Luminița Odobescu, diplomați de carieră. În schimb, o avem acum pe doamna Oana Țoiu și este foarte bine.

Stați să ne înțelegem: toți oamenii aceștia trebuie să meargă la Institutul Diplomatic Român. Nu intră imediat în pâine, că n-au cum. Un an de zile trebuie să meargă la școală. Treaba nu se face așa, pe genunchi. Sunt convins că totul va fi minunat”, a explicat ironic Bogdan Chirieac.

acest articol reprezintă o opinie
