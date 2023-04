O româncă a cucerit Vf. Annapurna din Himalaya

Performanţa înregistrată de Maria Dănilă a fost anunţată, miercuri după-amiază, de Clubul Alpin Român – Braşov, a cărui membră este alpinista.

Alpinista româncă a făcut parte dintr-o echipă nepaleză şi a urcat însoţită de şerpaş. Ea a ajuns la peste 8.000 de metri altitudine respirând cu ajutorul buteliei cu oxigen.

„Pe 15 aprilie, în jur de 11:20, la puţin timp după rope fixing team, am ajuns şi eu pe vârf. Am făcut parte din echipa celor de la Imagine Nepal, am urcat cu şerpaş şi oxigen. Ziua vârfului a fost foarte grea pentru ca am plecat din lower C3 direct, care e pe la 6.200 m … şi ultimele 3-400 metri am aşteptat după rope fixing.. aşa încât doar urcarea a durat vreo 17 ore”, este mesajul transmis de alpinistă şi publicat de clubul din care aceasta face parte.

Maria Dănilă este prima femeie din România care atinge această performanţă.

