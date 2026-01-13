Ministrul Justiției, acuzat de plagiat. Lavinia Șandru (PUSL): Nu este nicio coincidență!

Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), atrage atenția că momentul declanșării atacurilor publice la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu, nu poate fi tratat ca o simplă coincidență, întrucât acestea au început exact odată cu demararea procedurii de numire a șefilor de parchete.

"Campania defăimătoare declanșată împotriva Ministrului Justiției exact în momentul în care acesta a demarat procedurile legale de numire a șefilor la parchete demonstrează intenția evidentă de a destabiliza Justiția și statul de drept", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a PUSL.

Lavinia Șandru: Nu este nicio coincidență! Este o încercare useristă de a intimida

Lavinia Șandru spune că această sincronizare ridică suspiciuni legitime asupra scopului real al campaniei publice: nu informarea corectă a opiniei publice, ci exercitarea unei presiuni asupra unui proces instituțional esențial.

“Ministrul Justiției și-a obținut doctoratul în 2009! Teza sa, validată inclusiv de CNADTCU, este publică de 16 ani! Domnul Marinescu a preluat portofoliul Justiției de la finalul anului 2024! Dar atacul USR la adresa domniei sale s-a declanșat exact în momentul în care a început procedura de numire la parchete! Nu este nicio coincidență! Este o încercare useristă de a intimida, de a compromite proceduri legale, de a obține abuziv controlul asupra unor instituții esențiale pentru democrație și statul de drept. Dacă vorbim de plagiat, USR este autorul plagiatului”, a declarat Lavinia Șandru.

VEZI ȘI: Acuzațiile de plagiat împotriva lui Radu Marinescu, "scoase din sertar". Elena Cristian: Se încearcă scăparea de un ministru care a deranjat

"Toți cei care respectă democrația și statul de drept, indiferent de culoarea politică, au responsabilitatea de a se opune acestei încercări de “preluare forțată” a destinelor Justiției”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Partidului Umanist Social Liberal.

Reamintim că avertismente similare au fost lansate ieri și de PSD, Victor Ponta, dar și de către fostul judecător CSM Toni Neacșu.