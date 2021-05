Klaus Iohannis a discutat cu președintele Poloniei despre aprofundarea parteneriatului strategic

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, conform Agerpres, că a discutat cu omologul său polonez despre aprofundarea şi extinderea Parteneriatului strategic româno-polonez, anunţând că în a doua parte a anului va avea loc o nouă şedinţă comună a guvernelor celor două ţări la care va fi agreat un nou plan de acţiune al Parteneriatului pentru perioada 2021-2025.



"În întrevederea pe care tocmai am încheiat-o, desfăşurată într-o atmosferă foarte deschisă de prietenie, am discutat despre extinderea şi aprofundarea Parteneriatului strategic româno-polon instituit în octombrie 2009 şi reînnoit în 2015. M-am bucurat să constat că acest parteneriat strategic a încurajat o dezvoltare susţinută a relaţiilor noastre bilaterale în ultimii ani. Organizarea în a doua parte a acestui an a unei noi şedinţe comune a guvernelor României şi Poloniei la care va fi agreat un nou plan de acţiune al Parteneriatului Strategic pentru perioada 2021-2025 demonstrează încă o dată nivelul excelent al dialogului româno-polonez", a spus şeful statului, în conferinţa de presă comună cu preşedintele Poloniei, Andrzej Duda.

B9, întâlnire de rang înalt

În cursul acestei zile se desfășoară în format online Summitul B9. Formatul Bucureşti (B9) este o iniţiativă lansată de preşedintele României, Klaus Iohannis, şi de preşedintele Republicii Polone, Andrzej Duda, la care participă statele membre NATO situate pe Flancul Estic al Alianţei: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Ungaria. Primul Summit B9 a fost organizat la Bucureşti, în noiembrie 2015. Reuniunile ulterioare la nivel înalt au avut loc la Varşovia (8 iunie 2018) şi Kosice (28 februarie 2019).

Întâlnirea de rang înalt se desfășoară cu participarea prin videoconferinţă a liderului de la Casa Albă, Joe Biden, alături de şefii de state din Formatul Bucureşti, precum şi a Secretarului General al NATO, Jens Stoltenberg.

Reuniunea are loc și în contextul recentelor tensiuni îngrijorătoare de securitate din regiunea Mării Negre.