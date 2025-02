Inflația va oscila în 2025. BNR anunță prognozele revizuite

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis luni menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an. De asemenea, mai previzionează banca centrală, rata anuală a inflației va cunoaște o fluctuație pronunțată în semestrul I 2025, pe fondul efectelor de bază în dublu sens ce se vor manifesta pe acest orizont de timp.

"Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 14 februarie 2025, a hotărât următoarele: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an; menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an; menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit", anunţă BNR.

În cadrul ultimei ședințe, Consiliul de administrație al BNR a analizat și aprobat Raportul asupra inflației pentru februarie 2025, document care include cele mai recente date economice. Conform noilor estimări, inflația anuală va înregistra oscilații considerabile în prima jumătate a anului, iar în a doua jumătate a anului va intra pe un trend descendent, deși mai ridicat decât cel anticipat anterior, menținându-se peste intervalul țintit până la finalul anului.

Potrivit BNR, o serie de factori vor contribui la această descreștere a inflației, inclusiv efectele de bază dezinflaționiste, încetinirea creșterii prețurilor importurilor și ajustarea anticipațiilor inflaționiste pe termen scurt. De asemenea, impactul deficitului de cerere agregată se va resimți cu un decalaj de timp, acesta fiind prognozat să crească moderat în 2025 și să se restrângă ulterior.

Incertitudinile privind perspectivele economice rămân ridicate, BNR atrăgând atenția asupra influenței politicii fiscale, a evoluției pieței muncii și a dinamicii prețurilor energiei și alimentelor. Totodată, riscuri semnificative provin din contextul geopolitic, inclusiv războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu, dar și din evoluția economiei globale și a comerțului internațional, mai ales în raport cu măsurile protecționiste impuse de SUA.

