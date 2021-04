„Nu cred că s-a întâmplat vreodată, în istoria post-decembristă a Parlamentului, ca în aceste Comisii noi să nu știm ce se întâmplă. Am mai spus că în mandatul trecut, eu fiind președinte de Comisie, iar domnul Cîțu ministru de Finanțe, timp de un an, am solicitat prezența domniei sale în fața Parlamentului, să vedem ce a făcut cu banii împrumutați. Am ajuns la 140 miliarde lei! Aproape cam cât colectăm într-un an la bugetul statului. Atât ne-am împrumutat! Încă o dată: Unde sunt banii?! Pe izolete?! Unde sunt?!”, a spus Daniel Zamfir, joi, în cadrul interviului acordat DCNewsTV.

„Nu vă mai spun că suntem țara din Europa care se împrumută cel mai scump. Noi am ajuns undeva la 2,6. Știți cu cât se împrumută Bulgaria?! Cu 0,2! Păi unde suntem?! Păi de ce așa?!”, a subliniat Daniel Zamfir.