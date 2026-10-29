IDR, anunț de vânzare autoturism

Institutul Diplomatic Român scoate la licitație un autoturism.

Institutul Diplomatic Român, cu sediul în municipiul București, Blvd. Primăverii, nr. 17, sector 1, telefon 021.233.9955, cod fiscal 17984679, dorește să valorifice prin vânzare la licitație mijlocul fix Autoturism Opel Vectra-B, nr. de identificare W0L0JBF10Y1048770.

Licitația de vânzare a bunurilor va avea loc în data de 13.11.2026, ora 10:30 la sediul Institutului Diplomatic Român.

Bunul care face obiectul prezentei vânzări prin licitație poate fi văzut la adresa strada Cireșului 11-13, sector 2, București. Prețul de pornire al licitației este de 1.200 lei.

Informații privind bunurile vândute prin licitație publică cu strigare pot fi obținute la numărul de telefon 021.233.99.55 sau la adresa de email secretariat@idr.ro .

La licitația de vânzare a bunurilor menționate mai sus, societățile comerciale și persoanele fizice interesate de bunurile pe care IDR dorește să le valorifice nedezmembrate sau nedemolate vor prezenta următoarele documente: copia de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului şi codul fiscal, pentru persoanele juridice române, sau actul de identitate pentru persoanele fizice. Nu se solicită cheltuieli de participare.