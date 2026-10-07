DEKRA România certifică programele și instructorii Academiei Titi Aur pentru conducere defensivă

DEKRA, cea mai mare organizație independentă de testare, inspecție și certificare nelistată la bursă, a prezentat astăzi pentru prima dată în România DEKRA Road Safety Report, raportul european de siguranță rutieră publicat anual din 2008.

DEKRA, cea mai mare organizație independentă de testare, inspecție și certificare nelistată la bursă, a prezentat astăzi pentru prima dată în România DEKRA Road Safety Report, raportul european de siguranță rutieră publicat anual din 2008. Evenimentul a avut loc la Academia Titi Aur din Crevedia. Academia care devine primul centru autorizat DEKRA pentru conducere defensivă și formarea instructorilor.

Academia Titi Aur, primul centru autorizat DEKRA din Europa pentru conducere defensivă

Academia Titi Aur devine primul centru autorizat DEKRA din România și printre puținele din Europa pentru conducere defensivă și formarea instructorilor. Certificarea acoperă programele de conducere defensivă și pregătirea instructorilor, evaluate după standardele DEKRA. Invitații au putut testa în premieră noile simulatoare ale Academiei și au participat la demonstrații practice pe circuit.

Tot în cadrul evenimentului, David Popovici, campion olimpic și mondial, a fost anunțat oficial Ambasador al Conducerii Defensive în România. Popovici susține deja campania națională „Viața e a ta” a Academiei Titi Aur, care își propune să reducă numărul accidentelor prin educarea și conștientizarea tinerilor.

Rolul lui de ambasador vizează în special tinerii șoferi, categoria cea mai expusă riscului în primii ani de condus, din cauza lipsei de experiență și a toleranței mari la risc. Ca sportiv de performanță, David Popovici aduce în discuție valori care contează și la volan: disciplina, concentrarea și pregătirea constantă.

Titi Aur, fondatorul Academiei Titi Aur: „Acreditarea DEKRA este o recunoaștere a muncii echipei noastre și a calității pregătirii pe care o oferim. Pentru noi, înseamnă și responsabilitatea de a continua să îmbunătățim cursurile. Ne bucurăm că David Popovici ni se alătură ca Ambasador al Conducerii Defensive în România. Prin exemplul lui de disciplină și pregătire, ne poate ajuta să ducem mesajul siguranței rutiere la cât mai mulți oameni. Tot în această direcție am dezvoltat noile simulatoare pentru cursul de camioane. Ele le oferă șoferilor ocazia să înțeleagă, în condiții controlate, riscuri pe care nu ar trebui să le descopere pentru prima dată în trafic. Vrem ca fiecare cursant să plece de la Academie mai bine pregătit pentru situațiile pe care le poate întâlni la volan.”

Daniel Dinu, Automative Department Manager, DEKRA România: „Certificarea DEKRA confirmă că programele de conducere defensivă și de formare a instructorilor ale Academiei Titi Aur au fost evaluate independent, după criterii clare și verificabile. Pentru cursanți, certificarea este o garanție că pregătirea primită respectă un standard recunoscut. Pentru companii, este un reper de calitate atunci când aleg un partener de instruire pentru angajații lor”

România: progres real, dar încă departe de media europeană

Potrivit datelor Poliției Române, 1.293 de oameni și-au pierdut viața pe drumurile din România în 2025. Este o scădere de 21% în trei ani. În 2024, România avea cea mai mare rată din Uniunea Europeană.

Trei din zece victime ale drumurilor din România sunt pietoni. Cele mai frecvente cauze ale accidentelor grave din 2025 au fost traversarea neregulamentară (16,1%), viteza (15,3%) și neacordarea priorității (9,5%). Toate trei țin de comportament și pot fi prevenite.

Un raport european, cu teste proprii și recomandări concrete

Publicat anual din 2008, DEKRA Road Safety Report combină statistici de accidente, analiza factorului uman și teste de conducere realizate independent. Ediția prezentată în România sintetizează cinci ani de analize DEKRA (2022–2026) despre tinerii șoferi, relația dintre tehnologie și om, infrastructura rutieră, mobilitatea în schimbare și drumul ca loc de muncă. Pe scurt:

În Uniunea Europeană mor anual aproximativ 20.300 de oameni pe drumuri, iar pentru fiecare deces alte cinci persoane sunt rănite grav.

Progresul european a stagnat din 2021. Obiectivul UE de a înjumătăți numărul deceselor până în 2030 este în pericol.

Scrisul de mesaje la volan crește riscul de accident cu 61%, iar operarea unei navigații complexe cu 46%, iar multe dintre mașinile noi au ecrane tactile care solicită atenția șoferilor mult mai mult decât cele tradiționale.

Ionuț Muntean, Managing Director, DEKRA România precizează: „Vehiculele sunt astăzi mai sigure ca oricând, dar diferența o face tot omul de la volan. De aceea credem că educația rutieră și formarea practică sunt la fel de importante ca tehnologia. De aceea, susținem eforturile Academiei Titi Aur de a aduce șoferi mai bine pregătiți pe drumurile din România”

Mesajul comun al DEKRA și al Academiei Titi Aur este clar: România are nevoie de mai multă educație rutieră, nu doar de sancțiuni. Tehnologia și pregătirea practică pot salva vieți.

Despre DEKRA

Fondată în 1925 la Berlin cu scopul de a crește siguranța rutieră prin inspecția vehiculelor, DEKRA este astăzi cea mai mare organizație independentă de testare, inspecție și certificare nelistată la bursă. DEKRA oferă servicii de expertiză independentă în circa 60 de țări, pe cinci continente. DEKRA are rating Platinum de la EcoVadis, fiind printre primele 1% cele mai sustenabile companii evaluate la nivel mondial.

DEKRA este prezentă în România din 2004 și aduce aici expertiza globală, adaptată nevoilor din România. Activitatea locală acoperă o gamă largă de servicii, de la certificarea sistemelor de management, audituri, inspecții industriale, consultanță în performanță operațională, programe tehnice și de management, la evaluări de vehicule și testarea mobilității electrice.

Despre Academia Titi Aur

Academia Titi Aur este unul dintre cele mai complexe centre de conducere defensivă și educație rutieră din Europa de Est. În ultimii 10 ani, peste 100.000 de cursanți au fost instruiți să recunoască pericolele din trafic și să ia decizii mai sigure la volan. Cursurile se adresează persoanelor fizice și companiilor și includ pregătire pentru autoturisme, autoutilitare și camioane. Prin cursuri și proiecte precum campania națională „Viața e a ta”, Academia aduce educația rutieră mai aproape de oameni și contribuie la prevenirea accidentelor prin pregătire practică și comportament responsabil la volan.