Guvernul va creşte plafonul total al garanţiilor pentru IMM Invest Plus. Ciucă - Cu peste 10 miliarde de lei. Sursa - captura_video

Guvernul va aproba, vineri, creşterea plafonului total al garanţiilor pentru Programul IMM Invest Plus cu peste 10 miliarde de lei, a anunţat prim-ministrul Nicolae Ciucă.

"Prin rectificarea bugetară am crescut fondul pentru investiţii, a ajuns la 91 de miliarde de lei. Este angajamentul nostru pentru stimularea investiţiilor şi pentru stimularea mediului privat. Astăzi vom aproba o ordonanţă de urgenţă prin care ne propunem să facilităm accesul investitorilor la finanţare prin majorarea plafonului total al garanţiilor pentru Programul IMM Invest Plus cu peste 10 miliarde de lei", a declarat Ciucă, în cadrul şedinţei de Guvern.



Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a precizat că măsura este una necesară şi a fost convenită cu mediul de afaceri.

Citește și. Ciucă anunță creșteri salariale la bugetari/ video





"Este evident că este necesar ca economia să primească stimuli şi pe partea a doua a anului. Am văzut ce a însemnat curajul de a da bani în economie şi rezultatele economice nu au întârziat să apară. De aceea, având în vedere şi succesul programului IMM Invest Plus, cu toate subprogramele sale IMM Prod, Garant Construct, Innovation şi Agro IMM Invest, am considerat necesar şi din discuţiile cu operatorii economici (...) să propunem suplimentarea acestui program pentru a asigura finanţare şi în partea a doua a anului. Aceşti bani se vor duce în investiţii mai ales în zona de producţie, procesare. Vor ajuta şi partea de sector de construcţii, unde avem de recuperat partea de început a anului când au fost o serie de distorsiuni pe piaţă datorate creşterii preţurilor la materiale de construcţii", a explicat ministrul.



El a adăugat că suportul pe care statul îl dă economiei, "cu siguranţă", va întoarce rezultate pozitive către Produsul Intern Brut, menţinerea locurilor de muncă şi dezvoltarea pe orizontală a relaţiilor comerciale.

Ciucă, despre Programul Naţional "Anghel Saligny": Se adresează tuturor autorităţilor locale, indiferent de culoarea politică

Programul Naţional "Anghel Saligny" este cel mai amplu program guvernamental de modernizare şi dezvoltare a comunităţilor locale.

Programul Naţional "Anghel Saligny" se adresează tuturor autorităţilor de la nivel local, indiferent de culoarea politică şi trebuie neapărat pus în practică, în deplină coordonare cu administraţia centrală, a declarat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciucă.



Şeful Executivului a participat, la Palatul Victoria, la semnarea primelor nouă contracte de finanţare de care vor beneficia comunităţile locale prin acest program.



"Mă bucur că prin activitatea de astăzi punem în aplicare planul naţional 'Anghel Saligny'. Este un plan asumat la nivelul Guvernului care este destinat modernizării şi dezvoltării comunităţilor locale, asigurării condiţiilor pe care cetăţenii din fiecare localitate le aşteaptă de foarte mult timp. Programul Naţional 'Anghel Saligny' este cel mai amplu, atât ca obiective, cât şi ca valoare. Este un program de peste 10 miliarde de euro prin care Guvernul, împreună cu autorităţile locale, şi-a propus să modernizeze căile de comunicaţii, să dezvolte reţelele de apă şi canal la nivelul tuturor autorităţilor locale şi, bineînţeles, să extindem reţeaua de gaze", a afirmat Ciucă.



El a adăugat că autorităţile locale trebuie să pună "neapărat" în practică proiectele finanţate prin acest program care se completează cu PNDL şi Programul Naţional de Construcţii de Interes Public şi Social.



"Toate aceste obiective trebuie să fie coordonate, atât la nivelul judeţelor, cât şi între judeţe şi administraţia centrală", a completat prim-ministrul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News