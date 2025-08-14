Data actualizării: | Data publicării:

Guvernul lansează proiectul de reformă a pensiilor speciale. De ce judecătorii CCR nu sunt incluși în modificări - DOCUMENT

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Economie
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111

Guvernul schimbă regulile pentru pensiile speciale: Vechime mai mare, pensii plafonate și vârsta de pensionare în creștere până în 2036. Proiectul de lege nu include în reforma magistraților și judecătorii CCR.

Instituirea unei condiţii de vechime minime în muncă de cel puţin 35 de ani şi limitarea cuantumului pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării în cazul magistraţilor se numără printre măsurile care vor fi incluse în al doilea pachet de reforme iniţiat de Guvern. Adică judecătorii și procurorii se vor pensiona la 65 de ani.

Ministerul Muncii a pus, joi, în dezbatere publică, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Potrivit expunerii de motive a proiectului, iniţiativa este a Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale şi a Ministerului Justiţiei.

Guvernul menţionează în proiect că îşi propune o nouă intervenţie legislativă de natură să reglementeze regimul juridic al pensiilor de serviciu, un prim pas în acest demers constituindu-l pensiile de serviciu din sistemul justiţiei.

„Acest demers are ca scop atât realizarea jalonului PNRR, cât şi reaşezarea sistemului de pensii de serviciu, atât din punct de vedere al apropierii de principiul contributivităţii, cât şi din punct de vedere al respectării principiului echităţii între toţi beneficiarii de pensii plătite din fonduri publice", se precizează în document.

Executivul notează că reforma sistemului de pensii printr-un nou cadru legislativ îşi propune să asigure sustenabilitatea financiară şi predictibilitatea sistemului de pensii, în contextul procesului de îmbătrânire a populaţiei, precum şi corectarea inechităţilor.

Proiectul de act normativ prevede:

stabilirea vârstei de pensionare pentru personalul vizat de proiect, prin referire la vârsta standard de pensionare din sistemul public de pensii;

instituirea unei condiţii de vechime minime în muncă de cel puţin 35 de ani;

un cuantum al pensiei de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor pentru care au fost reţinute contribuţii de asigurare socială realizate în ultimele 60 de luni de activitate înainte de data pensionării, cu limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării;

o nouă eşalonare a vechimilor asimilate care intră în calculul perioadei utile pentru pensia de serviciu până în anul 2029;

o nouă eşalonare a creşterii vârstei de pensionare pentru magistraţi, prin adăugarea anuală a unei perioade suplimentare de 1 an şi 6 luni, până în anul 2036;

introducerea posibilităţii de pensionare anticipată la împlinirea unei vechimi minime de 35 de ani în funcţiile respective, cu aplicarea unei penalizări anuale de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public;

modificarea dispoziţiilor privind acordarea bonificaţiei de 1% şi actualizarea pensiei, în sensul restrângerii acestor posibilităţi doar la persoanele cu decizii de pensionare sau care îndeplinesc condiţiile de pensionare, respectiv fără a se lua în considerare vechimea împlinită după intrarea în vigoare a proiectului pentru acordarea bonificaţiei de 1%;

introducerea unor norme tranzitorii referitoare la menţinerea deciziilor de pensionare şi la acordarea drepturilor astfel cum erau reglementate în legislaţia anterioară de la momentul îndeplinirii lor celor care îndeplinesc condiţiile de pensionare până la 1 octombrie 2025, data intrării în vigoare a acestei legi;

armonizarea dispoziţiilor similare din Legea 567/2004 şi Legea 361/2023 cu cele din Legea 303/2022.

Clarificare: Modificările din legea pensiilor de serviciu NU se aplică judecătorilor CCR. Statutul acestora este reglementat prin Legea nr. 47/1992, din motive de evitare a paralelismului legislativ și din cauza diferențelor majore de statut și condiții de pensionare.

„Statutul judecătorilor CCR, inclusiv pensiile, este reglementat prin Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR. Dacă ar fi continuat să fie menționați în Legea nr. 303/2022, am fi ajuns la un paralelism legislativ - două legi care reglementează aceeași situație, dar în mod diferit - ceea ce ar fi presupus o încălcare a principiului legalității și securității juridice prevăzut de art. 1, alin. (5) din Constituție.

De altfel, este firesc să existe o reglementare diferită, situația în sine este complet diferită, iar cele mai importante modificări oricum nu ar fi fost aplicabile - spre exemplu, Legea nr. 303/2022 impune o vechime în profesia de judecător sau procuror de 25 de ani pentru a ieși la pensie, în timp ce judecătorii Curții Constituționale au un mandat de maxim 9 ani. Similar, calitatea de judecător CCR nu e limitată de o vârstă de pensionare - nu putem obliga judecătorii CCR să se pensioneze la 65 de ani, așa cum se întâmplă cu ceilalți magistrați. În sine, reglementările speciale pentru judecători și procurori nu puteau fi aplicate și judecătorilor CCR.

Prin urmare, statutul judecătorilor CCR va rămâne reglementat doar de Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR, iar orice modificări vor fi realizate pe viitor prin intervenție asupra acestei legi”, au transmis surse din Guvern.

 

VEZI AICI DOCUMENTUL - https://media.dcnews.ro/other/202508/proiect_lege_pensii_de_serviciu_1408_2025-2_94318000.pdf

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Klaus Iohannis, somat de ANAF pentru o datorie de 4,7 milioane lei
14 aug 2025, 21:13
Guvernul lansează proiectul de reformă a pensiilor speciale. De ce judecătorii CCR nu sunt incluși în modificări - DOCUMENT
14 aug 2025, 20:53
Chirieac: Vă dau o veste în exclusivitate. Dobânda ascunsă a datoriei României
14 aug 2025, 20:22
Contract semnat pentru un apartament înainte de 1 august 2025? De ce nu ești neapărat protejat de creșterea TVA. Avocații explică
14 aug 2025, 16:38
Câți bani s-au făcut cu UNTOLD 2025
14 aug 2025, 16:15
Lovitură pentru Shein și Temu: Cine câștigă din taxa de 25 de lei la coletele externe. ”Până acum, ei erau cu mâinile legate!”
14 aug 2025, 14:33
ParintiSiPitici.ro
De ce sunt atât de revoltați profesorii pe măsura creșterii normei didactice? Prof. Petruț Rizea: „Cred că de aici vine indignarea colegilor mei” / VIDEO
14 aug 2025, 19:12
CIR consideră necesare, de urgență, măsuri guvernamentale de stimulare a economiei 
14 aug 2025, 14:16
Curs valutar BNR 14 august
14 aug 2025, 13:32
Ce presupune, de fapt, noua taxă pentru multinaționale. Se aplică firmelor cu afaceri de peste 50 de milioane de euro
14 aug 2025, 10:19
Economistul Adrian Negrescu: Faptul că vorbim de recesiune nu e motiv de panică
14 aug 2025, 09:48
Parteneriatul public-privat, de la modelul polonez la potențialul României. Gabriel Biriș explică importanța acestor proiecte pentru dezvoltarea țării
14 aug 2025, 09:35
Guvernul pune taxă pe coletele externe! Cumpărăturile de pe Shein și Temu, principalele vizate
13 aug 2025, 13:36
Taxă nouă pentru multinaționale. Transferurile de profituri artificiale nu au fost controlate până acum!
13 aug 2025, 13:38
Ratingul Fitch, gură de oxigen pentru București. Adrian Negrescu: Cum ne-am tăiat singuri craca de sub picioare. ”Suntem cu spatele la zid”
13 aug 2025, 12:49
Costel Fotea: Agricultura gălățeană are viitor
13 aug 2025, 09:20
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
12 aug 2025, 18:07
Cum se diminuează pensiile. Milioane de români, afectați
12 aug 2025, 16:33
”Evitarea recesiunii este posibilă” spune guvernatorul BNR. Mugur Isărescu arată cel mai important grafic pentru România
12 aug 2025, 12:52
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, alături de fermierii din Galați
12 aug 2025, 12:42
Suma uriașă investită de români în titlurile de stat Fidelis: Instrument sigur de economisire. Cât poți investi, cât câștigi
13 aug 2025, 08:39
Topul scumpirilor care îi îngrozește pe români. INS publică procentele
12 aug 2025, 12:12
Profit de peste 1 miliard făcut de banca austriacă Raiffeisen în Rusia, în doar șase luni
12 aug 2025, 12:14
Creștere medie a facturii la energia electrică cu 61% de la o lună la alta. Adrian Negrescu atrage atenția asupra unui risc mai mare decât recesiunea
12 aug 2025, 11:42
Scenariu: România va intra curând în recesiune. Bogdan Chirieac: Poate ia domnul Bolojan premiul Nobel pentru Economie
12 aug 2025, 12:32
O afacere de familie din Ungaria anunță deschiderea unei mine de sare în România: Sarea de aici este excepțională, puritate 99%
12 aug 2025, 14:47
Mugur Isărescu, informațiile zilei de la BNR
12 aug 2025, 08:31
Pilonul 2 de pensii, ”banii mei” sau nu? Confruntarea greilor din economie. Coșea îl contrazice pe Negrescu: Adevărul absolut nu este posibil în România
11 aug 2025, 13:50
România, pol de putere în Europa, ”a devenit un magnet pentru investiții”: Acest boom nu este întâmplător! Orașele care devin ”puncte fierbinți” și iau fața Capitalei
11 aug 2025, 13:09
Haos pe piața auto, după suspendarea "Rabla". Avertisment de la producători și importatori
11 aug 2025, 11:15
Economistul Adrian Negrescu: Știți cât este „averea” medie pe care au acumulat-o românii în Pilonul 2? Atât va fi pensia ta!
11 aug 2025, 08:48
Anunț teribil făcut de BNR pentru români. Adrian Negrescu: Banca Națională se simte cu mâinile legate în această situație ieșită din comun
08 aug 2025, 19:38
Vești proaste de la BNR pentru români. Inflația și prețurile vor bubui în trimestrul III 2025
08 aug 2025, 18:05
Fără surprize de la BNR: Dobânda-cheie, menținută de instituția condusă de Isărescu la 6,50% pe an
08 aug 2025, 15:33
Surpriză pentru 9 milioane de români: Cum vrea ASF să-ți dea banii din pensia privată
08 aug 2025, 15:14
Raport de alertă: Un nou război: Franța vs. Germania. Răzvan Dumitrescu: Atenție! Totul e sub pretext ecologic
08 aug 2025, 13:06
Salariații din Asistența socială, strigăt de disperare adresat Guvernului și miniștrilor de resort
08 aug 2025, 10:42
Laptopul pentru firmă, frigiderul pentru acasă? ANAF anunță acțiuni ample de inspecție fiscală. Ce spune Coșea
08 aug 2025, 11:27
Facturile la energie vor exploda în august. Pe lângă prețul neplafonat, avem și majorarea TVA
07 aug 2025, 19:08
Prețurile apartamentelor au scăzut în trei orașe importante din România
07 aug 2025, 12:15
ANAF pune tunurile pe românii care trăiesc ”pe firmă”. Au decontat de la alimente și cosmetice la haine și electrocasnice
06 aug 2025, 20:38
Adrian Negrescu, despre moștenirea economică a lui Ion Iliescu: A învățat odată cu noi capitalismul
06 aug 2025, 18:20
Impactul platformelor non-UE: peste 10 mld. lei pierderi fiscale pentru România
06 aug 2025, 13:47
PPC Ore Smart, prima ofertă dinamică din România cu prețuri la jumătate pentru utilizatorii de contoare inteligente
05 aug 2025, 19:31
Se pregătește grevă generală! Anunțul confederațiilor sindicale
05 aug 2025, 15:16
Ce se întâmplă pe plajele românești de la Marea Neagră: ”Totul este în aer”. De ce nu are ”nimeni curaj să pună piciorul în Constanța”
04 aug 2025, 20:46
”Cifrele care apar acum sunt îngrozitoare”. Ce ascunde amânarea Pachetului 2 de măsuri. Profesorul Coșea: Populația este cea care suportă tot
04 aug 2025, 21:48
Stare de criză în România pentru aprovizionarea cu țiței și motorină. Zeci de mii de tone au fost scoase din stocurile țării pentru OMV Petrom
04 aug 2025, 19:14
Schimbare în sistemul bancar din Grecia, pe model portughez, de frica Revolut: ce se întâmplă cu ATM-urile
04 aug 2025, 18:12
40.000 de locuri de muncă salvate. Liberty Galați intră în reconstrucție. Remus Borza, declarații
04 aug 2025, 15:03
Referendum pe tema pensiilor speciale. Acestea însumează 1% din PIB-ul României
04 aug 2025, 13:20
Țeapă pe litoralul românesc. Cum ajunge statul să nu te sprijine, ci să îți pună piedici / video
04 aug 2025, 12:28
Cele mai noi știri
acum 6 minute
Ucraina spune că a stabilizat frontul, după străpungerea reuşită de trupele ruse în Doneţk
acum 7 minute
Avertisment despre semințele de chia: Ce se întâmplă dacă le consumi zilnic fără atenție
acum 21 de minute
FC Drita - FCSB 0 - 2, la pauză. Roș-albaștrii, cu un pas în play-off-ul Europa League / CFR Cluj, condusă de Braga
acum 1 ora 10 minute
Klaus Iohannis, somat de ANAF pentru o datorie de 4,7 milioane lei
acum 1 ora 15 minute
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
acum 1 ora 17 minute
Răsfață-te cu o băutură rece de Sfânta Maria. Două rețete de cocktailuri delicioase, cu și fără alcool, perfecte pentru weekendul prelungit
acum 1 ora 30 minute
Guvernul lansează proiectul de reformă a pensiilor speciale. De ce judecătorii CCR nu sunt incluși în modificări - DOCUMENT
acum 2 ore 1 minute
Chirieac: Vă dau o veste în exclusivitate. Dobânda ascunsă a datoriei României
Cele mai citite știri
pe 13 August 2025
Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord
acum 9 ore 35 minute
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
pe 13 August 2025
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
pe 13 August 2025
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată
acum 9 ore 1 minute
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel