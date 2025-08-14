Guvernul lansează proiectul de reformă a pensiilor speciale. De ce judecătorii CCR nu sunt incluși în modificări - DOCUMENT

Instituirea unei condiţii de vechime minime în muncă de cel puţin 35 de ani şi limitarea cuantumului pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării în cazul magistraţilor se numără printre măsurile care vor fi incluse în al doilea pachet de reforme iniţiat de Guvern. Adică judecătorii și procurorii se vor pensiona la 65 de ani.



Ministerul Muncii a pus, joi, în dezbatere publică, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Potrivit expunerii de motive a proiectului, iniţiativa este a Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale şi a Ministerului Justiţiei.



Guvernul menţionează în proiect că îşi propune o nouă intervenţie legislativă de natură să reglementeze regimul juridic al pensiilor de serviciu, un prim pas în acest demers constituindu-l pensiile de serviciu din sistemul justiţiei.



„Acest demers are ca scop atât realizarea jalonului PNRR, cât şi reaşezarea sistemului de pensii de serviciu, atât din punct de vedere al apropierii de principiul contributivităţii, cât şi din punct de vedere al respectării principiului echităţii între toţi beneficiarii de pensii plătite din fonduri publice", se precizează în document.



Executivul notează că reforma sistemului de pensii printr-un nou cadru legislativ îşi propune să asigure sustenabilitatea financiară şi predictibilitatea sistemului de pensii, în contextul procesului de îmbătrânire a populaţiei, precum şi corectarea inechităţilor.



Proiectul de act normativ prevede:



stabilirea vârstei de pensionare pentru personalul vizat de proiect, prin referire la vârsta standard de pensionare din sistemul public de pensii;



instituirea unei condiţii de vechime minime în muncă de cel puţin 35 de ani;



un cuantum al pensiei de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor pentru care au fost reţinute contribuţii de asigurare socială realizate în ultimele 60 de luni de activitate înainte de data pensionării, cu limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării;



o nouă eşalonare a vechimilor asimilate care intră în calculul perioadei utile pentru pensia de serviciu până în anul 2029;



o nouă eşalonare a creşterii vârstei de pensionare pentru magistraţi, prin adăugarea anuală a unei perioade suplimentare de 1 an şi 6 luni, până în anul 2036;



introducerea posibilităţii de pensionare anticipată la împlinirea unei vechimi minime de 35 de ani în funcţiile respective, cu aplicarea unei penalizări anuale de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public;



modificarea dispoziţiilor privind acordarea bonificaţiei de 1% şi actualizarea pensiei, în sensul restrângerii acestor posibilităţi doar la persoanele cu decizii de pensionare sau care îndeplinesc condiţiile de pensionare, respectiv fără a se lua în considerare vechimea împlinită după intrarea în vigoare a proiectului pentru acordarea bonificaţiei de 1%;



introducerea unor norme tranzitorii referitoare la menţinerea deciziilor de pensionare şi la acordarea drepturilor astfel cum erau reglementate în legislaţia anterioară de la momentul îndeplinirii lor celor care îndeplinesc condiţiile de pensionare până la 1 octombrie 2025, data intrării în vigoare a acestei legi;



armonizarea dispoziţiilor similare din Legea 567/2004 şi Legea 361/2023 cu cele din Legea 303/2022.

Clarificare: Modificările din legea pensiilor de serviciu NU se aplică judecătorilor CCR. Statutul acestora este reglementat prin Legea nr. 47/1992, din motive de evitare a paralelismului legislativ și din cauza diferențelor majore de statut și condiții de pensionare.

„Statutul judecătorilor CCR, inclusiv pensiile, este reglementat prin Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR. Dacă ar fi continuat să fie menționați în Legea nr. 303/2022, am fi ajuns la un paralelism legislativ - două legi care reglementează aceeași situație, dar în mod diferit - ceea ce ar fi presupus o încălcare a principiului legalității și securității juridice prevăzut de art. 1, alin. (5) din Constituție.

De altfel, este firesc să existe o reglementare diferită, situația în sine este complet diferită, iar cele mai importante modificări oricum nu ar fi fost aplicabile - spre exemplu, Legea nr. 303/2022 impune o vechime în profesia de judecător sau procuror de 25 de ani pentru a ieși la pensie, în timp ce judecătorii Curții Constituționale au un mandat de maxim 9 ani. Similar, calitatea de judecător CCR nu e limitată de o vârstă de pensionare - nu putem obliga judecătorii CCR să se pensioneze la 65 de ani, așa cum se întâmplă cu ceilalți magistrați. În sine, reglementările speciale pentru judecători și procurori nu puteau fi aplicate și judecătorilor CCR.

Prin urmare, statutul judecătorilor CCR va rămâne reglementat doar de Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR, iar orice modificări vor fi realizate pe viitor prin intervenție asupra acestei legi”, au transmis surse din Guvern.

VEZI AICI DOCUMENTUL - https://media.dcnews.ro/other/202508/proiect_lege_pensii_de_serviciu_1408_2025-2_94318000.pdf

