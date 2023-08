Guvernul Ciolacu își asumă răspunderea în Parlament pe pachetul de reformă fiscală. Opinia lui Chirieac

'Trebuie să oprim debandada bugetară, trebuie să facem un sistem fiscal echitabil pentru toată lumea și trebuie să luptăm în mod real cu evaziunea. Risipia bugetară, evaziunea și ocolirea taxelor cumulate sunt frâna care ține pe loc dezvoltarea României. Din punctul meu de vedere, nu mai putem continua așa.', a spus Ciolacu.

'Miliarde de euro ajung în buzunarele unor șmecheri su sunt risipite în instituții care se calcă pe picioare, în loc să fie folosite pentru drumuri spitale și școli. Discuțiile din ultimele săptămâni au arătat clar că avem nevoie de reforme profunde. Vreau să vă anunț că Guvernul își va asuma răspunderea în fața Parlamentului pe pachetul legislativ care vizează reforma aparatului de stat, măsurile de echilibrare fiscală și cele pentru combaterea evaziunii. Îmi voi pune mandatul pe masă în Parlament pentru reforme și dreptate socială.', a zis Ciolacu.

'Trebuie să separăm apele și românii să vadă cine vrea cu adevărat să facă reforme și să ducă această țară înainte și cine se opune și luptă pentru privilegii și pentru marile averi. Eu cred că aceasta este calea și vă anunț că voi merge înainte cu toată fermitatea', a mai precizat Marcel Ciolacu, în ședința de Guvern de joi.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect, într-o intervenție telefonică la România TV.

'Câtă vreme premierul și-a asumat public ceea ce a spus adineauri și nu va reuși... va trebui să își dea mandatul. În caz contrar, va fi un prejudiciu de imagine irecuperabil la toate tipurile de alegeri de anul viitor.', a spus Bogdan Chirieac.

Analistul politic a fost întrebat de prezentatoarea RTV Violeta Romanescu despre faptul că și fostul premier Nicolae Ciucă a amenințat de câteva ori că își va da demisia și nu și-a dat-o.

'Fostul premier nu și-a asumat niciodată public reforma statului. Or, să faci reforma statului în an electoral mi se pare imposibil. Deocamdată, vedeți bine, de 3 ani, nu au reușit să facă ceva cu pensiile speciale. Aberațiile cu pensiile speciale continuă să existe! Asupra lor nu s-a pronunțat în niciun fel premierul Marcel Ciolacu. Înțeleg că vrea să mărească taxele și impozitele. S-a adresat și multinaționalelor. Este o acțiune de mare curaj.', a spus Chirieac.

'Eu nu cred că statul român are puterea în acest moment să lupte cu partidul multi-naționalelor. Și spun asta nu că au ceva cu noi multinaționalele. Și Germaniei îi e greu să își impună voința în fața multinaționalelor. La fel și la noi. Nu e o luptă, de fapt! Însă este vorba aici despre puterea statului. Or, câtă vreme nu avem poliție, justiție... Aceasta este problema fundamentală, faptul că România nu are justiție funcțională! Și vedeți că la justiție nu îndrăznește nimeni să se apropie. Prin urmare, compartimentul fundamental al statului nu funcționează.', a punctat Chirieac.

'În justiție nu îți poți recăpăta încrederea de azi pe mâine și trebuie o reformă reală, profundă. În privința poliției, mă întreb: Cătălin Predoiu are posibilitatea să dea pe toată lumea afară și să reîncadreze numai în funcție de valoarea oamenilor de acolo? Are această posibilitate? Vă spun eu! Nu are această posibilitate. Legislația actuală nu îi permite deoarece este făcută ca actuala formă a statului să existe, indiferent de ce se întâmplă. Sunt convins că Marcel Ciolacu vorbește din suflet. Are și el copil student. Înțelege perfect despre ce este vorba, dar nu există posibilitatea pentru ca Ministrul de Interne să facă așa ceva. De exemplu, ministrul de Interne nu are poate să îl tragă la răspundere pe secretarul de stat, Bogdan Despescu, amestecat într-o mulțime de lucruri și care face liste negre cu jurnaliștii. Prin urmare, vă dați seama cum să reformeze poliția Cătălin Predoiu?! Cătălin Predoiu este un om capabil și face și el ce poate.', a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.

