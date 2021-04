Gheorghiță: În acest moment, suntem cu imunizarea la 15%

„Suntem pe la 15% în acest moment (n.r. cu imunizarea)”, a spus Valeriu Gheorghiță, joi seară, la Digi 24. Acesta susține că, în cazul în care procentul rămâne la acest nivel, toate eforturile de până acum ar fi pierdute.

„Nu am reuși ca în perioada următoarelor luni să controlăm așa cum trebuie pandemia, am fi cu același restricții. Posibilitatea ca acest virus să capete noi mutații care nu vor mai fi acoperite de vaccinurile care deja au fost administrate, adică să punem cumva în pericol și beneficiul pe care persoanele vaccinate îl au. Dacă apar alte tulpini virale care nu mai sunt acoperite suficient de bine de vaccin, am pierdut orice efort pe care l-am făcut. (...) Din păcate, virusul ne-a demonstrat până acum că se mișcă mai repede și decât noi și decât deciziile pe care noi le-am luat. Suntem de multe ori în spatele evoluției acestei pandemii și luăm decizii reactive în loc să avem decizii proactive”, a mai spus Valeriu Gheorghiță.