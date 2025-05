George Simion și-a petrecut cu ”străinii” victoria din primul tur prezidențial. A recunoscut și că a plecat la Viena

George Simion, candidatul AUR, a obținut peste 40% din voturile românilor din țară, duminică, în primul tur al alegerilor prezidențiale. El nu și-a celebrat victoria la sediul partidului sau cu românii, preferând să transmită un mesaj video de mulțumire. La sediul AUR, o reprezentantă a partidului a fost gazda presei, după cum a spus Petrișor Peiu, parlamentar AUR. El a susținut că George Simion a fost cu el și cu alți membri ai partidului, la grupul parlamentar de la Senat, duminică seară.

În presă, au apărut două informații.

Victory party

Prima susținea că George Simion a dat petrecere după primul tur al alegerilor prezidențiale. ”Victory party”, mai exact. A fost una în cadru restrâns și a ajuns în atenția publicului după ce americanul Brian Brown a postat pe X o fotografie în care apare alături de George Simion la ”petrecerea victoriei”. Fotografia a fost postată în noaptea de duminică spre luni, la ora 02:00. Brian Brown este un susținător al lui Donald Trump și al mesajului MAGA, președinte al Organizației Internaționale pentru Familie.

”Cu @georgesimion astăzi la petrecerea victoriei din București. A spulberat așteptările cu peste 40 la sută din voturi. Să știți asta. O cursă Simion-Dan este cea mai bună pentru Simion. La fel ca Trump vs. Kamala. Conservator versus liberal. Distincție clară pentru alegători. @georgesimion va câștiga” a scris Brown pe X.

Liderul AUR, la Viena, imediat după primul tur al prezidențialelor

Apoi a apărut informația în Turnul Sfatului, ziar local din Sibiu, că George Simion ar fi zburat la Viena imediat după victoria din primul tur al alegerilor prezidențiale, din 4 mai.

De altfel, presa locală a publicat o fotografie cu George Simion pe aeroportul din Viena, când mânca un sandviș, în așteptarea zborului către Sibiu. Fotografia a fost realizată de o femeie din Sibiu și transmisă ziarului citat. ”Simion s-a întors de la Viena, pe Aeroportul Sibiu, cu o cursă Austrian. Avionul a aterizat la Sibiu la ora 12.52” scria, luni, Turnul Sfatului.

Apoi, George Simion a publicat pe Facebook un video din Alba, în care le promitea angajaților ReKord că-l va aduce înapoi pe Călin Georgescu, dar și mai mulți ”bănuți”.

”Domnul președinte George Simion a realizat mai multe materiale de campanie (poze, clipuri video), pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale, cu politicieni europeni de renume în prima parte a zilei. Susținerea pentru George Simion va veni între cele două tururi de la marea majoritate a partidelor patriotice, suveranitate și conservatoare din Uniunea Europeană” a transmis Departamentul de Comunicare al AUR, fără a nega sau confirma informația cu privire la deplasarea la Viena.

Luni seară, jurnalistul Victor Ciutacu a vorbit în emisiunea ”Punctul Culminant” despre zborul fulger al lui George Simion la Viena, imediat după vot. Candidatul AUR i-a recunoscut acestuia că a fost la Viena, dar nu duminică seară: ”Nu am fost aseară la Viena, am ajuns la 7 dimineața acolo, am filmat, la 12:50 eram înapoi la Sibiu, este fake aia! Într-adevăr, am luat o masă cu străinii veniți la noi”.

Prin urmare, George Simion confirmă ambele informații, atât că a fost la Viena, cât și petrecerea cu americanii.

