FMI vine miercuri la București pentru o analiză a ultimelor evoluții economice

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Economie
Foto: Pixabay

FMI vine miercuri la București.

O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la București, în perioada 3 - 12 septembrie 2025, pentru a analiza recentele evoluții ale economiei românești.

„Echipa Fondului va analiza recentele evoluții și politici economice. Va avea întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a României, și alte agenții guvernamentale, precum și cu reprezentanți ai sectorului privat și ai organizațiilor neguvernamentale”, a anunțat instituția financiară internațională.

Consultările constituie un exercițiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre. Scopul consultărilor în baza Articolului IV este examinarea situației financiare și economice la nivel național și formularea unor recomandări generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare și economice de urmat pentru asigurarea stabilității și a unei evoluții pozitive la nivelul economiei.

În prezent, România nu are în derulare un acord de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, însă instituția financiară evaluează anual evoluția economiei românești, în baza consultărilor pe Articolul IV.

În acest an a mai avut loc o misiune FMI la București, condusă tot de Joong Shik Kango, în perioada 3 - 7 februarie 2025.

Fondul Monetar Internațional a înrăutățit estimările privind creșterea economiei românești în acest an, de la 3,3% cât prognoza anterior, până la 1,6%, potrivit raportului World Economic Outlook (WEO), publicat în luna aprilie 2025 de instituția financiară internațională.

