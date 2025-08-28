Data actualizării: | Data publicării:

FMI vine la Bucureşti, în septembrie, să negocieze cu Guvernul Bolojan. Care este miza

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Politica
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

O misiune a Fondului Monetar Internaţional, condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la Bucureşti în perioada 3-12 septembrie pentru a analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti.

"Echipa Fondului va analiza recentele evoluţii şi politici economice. Va avea întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a României, şi alte agenţii guvernamentale, precum şi cu reprezentanţi ai sectorului privat şi ai organizaţiilor neguvernamentale", se menţionează în comunicat.

Consultările constituie un exerciţiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre. Scopul consultărilor în baza Articolului IV este examinarea situaţiei financiare şi economice la nivel naţional şi formularea unor recomandări generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare şi economice de urmat pentru asigurarea stabilităţii şi a unei evoluţii pozitive la nivelul economiei. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
FMI vine la Bucureşti, în septembrie, să negocieze cu Guvernul Bolojan. Care este miza
28 aug 2025, 18:52
Nicușor Dan, prima reacție după agresiunea suferită de livratorul străin
28 aug 2025, 16:34
Guvernul Bolojan taie din bonusurile salariale pentru gestionarii fondurilor UE. Cine sunt cei ce vor primi în continuare
28 aug 2025, 16:23
REPER își alege noua conducere. Cine candidează pentru președinția partidului
28 aug 2025, 10:59
PSD pregătește un pachet propriu de relansare economică, a anunțat Sorin Grindeanu
28 aug 2025, 08:55
Pe cine ar prefera Grindeanu la Primăria Capitalei. Discuție cu Nicușor Dan
27 aug 2025, 21:48
ParintiSiPitici.ro
Copiii care sunt lăsați să facă aceste lucruri fără consecințe devin foarte răsfățați și greu de controlat. Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Părinții NU trebuie să închidă ochii!”
28 aug 2025, 10:37
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre
27 aug 2025, 18:40
Ilie Bolojan, discuții la Palatul Victoria cu agenția de rating Moody’s pe tema crizei bugetare
27 aug 2025, 16:51
Politicienii care se tăvălesc de grija Ucrainei, absenți. “Comunistul” Adrian Năstase, singurul prezent / Imaginea asta face cât 1000 de cuvinte
27 aug 2025, 16:39
Sebastian Popescu, prima reacție în scandalul în care e acuzat de pedofilie
27 aug 2025, 16:01
Variante de compromis pentru magistrați. Propunerea Executivului pentru pensionare. Guvernul ar face un pas în spate
27 aug 2025, 15:14
Intervenția lui Nicușor Dan de la Palatul Victoria. Avertismentul lui Bogdan Chirieac ”dacă Ilie Bolojan cedează un milimetru”
27 aug 2025, 16:03
Conflict în coaliție. Pucheanu: Nu vă mai uitați în gura lui Miruță, bate câmpii cu grație
27 aug 2025, 14:38
”Pentru asta s-a dus Nicușor Dan la Guvern”. Ce le-ar fi spus liderilor coaliției de guvernare
27 aug 2025, 12:33
Cine sunt Gabriel Zbârcea și Gabriel Lazurca, propuși de Nicușor Dan la șefia SRI, respectiv SIE - surse/ Alte două nume vehiculate inițial
27 aug 2025, 10:49
Controversă cu vizita-fulger a lui Nicușor Dan la Guvern: 30 de minute și sursele care se bat cap în cap
26 aug 2025, 23:31
Oana Țoiu, ca Răducioiu. A uitat limba română la „Miunich”
26 aug 2025, 22:11
Eugen Orlando Teodorovici candidează la Primăria Capitalei
26 aug 2025, 21:32
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
26 aug 2025, 21:17
De ce a vorbit Ciprian Ciucu în locul lui Nicușor Dan după ședința fulger din coaliția de guvernare. Miza ascunsă și jocurile politice
26 aug 2025, 19:51
Informații de ultimă oră. Ciucu: Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției la care a participat Nicușor Dan
26 aug 2025, 19:00
Președintele Nicușor Dan a ajuns la ședința Coaliției, unde se discută pachetul 2 de măsuri fiscale
26 aug 2025, 17:29
Pucheanu: Ori primarii sunt luați la mișto, ori în ministere nu contează ministrul, ci decid funcționarii
26 aug 2025, 16:43
Apare o nouă agenție de stat. Salariile, în domeniu, ajung și la 20.000 de euro. Cât oferă statul
26 aug 2025, 14:54
Oana Țoiu are un discurs populist, de doi lei și vocabular de compunere școlară-potrivit unui consultant de dreapta, critic al PSD
26 aug 2025, 11:43
Nicușor Dan recunoaște: România nu are acum o strategie adevărată pentru acești români
26 aug 2025, 11:43
Se fac jocurile pentru Capitală. Candidații cu mari șanse pentru București (SONDAJ) și neînțelegerile de culise din coaliție
26 aug 2025, 11:16
Trump crede că mulţi "ar dori să aibă un dictator"
25 aug 2025, 23:32
Nicușor Dan este Traian Băsescu din mandatul al doilea. Strategia președintelui și testul pentru electorat
25 aug 2025, 21:58
Grindeanu, demersuri pentru sprijinul administrațiilor locale. Cu cine s-a întâlnit liderul PSD / foto în articol
25 aug 2025, 17:44
Daniel Zamfir (PSD) îi răspunde lui Cătălin Drulă (USR): Hai că s-a umflat tărâţa-n Drulău!
25 aug 2025, 17:04
PSD va reveni la şedinţele coaliţiei pentru a clarifica măsurile întârziate din pachetul 2
25 aug 2025, 15:19
Bogdan Chirieac, scenariu negru: USR va rupe coaliția și va face praf și pulbere tot. Haosul va guverna România
25 aug 2025, 15:23
Moșteanu îi răspunde lui Chirieac: De unde bani pentru ca românii să facă patru luni armata
25 aug 2025, 14:52
PSD revine la masa coaliției. Grindeanu: Inclusiv aseară m-am întâlnit cu premierul
25 aug 2025, 14:09
Pentru prima oară, un lider PNL avertizează USR că face un joc periculos prin conflictul cu PSD. ”Preocupare excesivă pentru imaginea proprie a miniștrilor USR”
25 aug 2025, 11:26
Fost candidat la președinția României, dus la audieri după ce ar fi racolat un minor - Foto în articol
25 aug 2025, 10:50
Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș
25 aug 2025, 12:28
Ordonanța de Urgență care bagă Senatul în ședință astăzi
25 aug 2025, 08:45
Scandalul răsturnării conducerii Romsilva: Ce face astăzi Ministerul condus de Diana Buzoianu
25 aug 2025, 08:34
Ministrul Sănătăţii, mesaj clar pentru medicii de la spitalele de stat: Contractul cu CNAS, prioritar
24 aug 2025, 21:17
Armată de 4 luni pentru români. Chirieac, întrebare cheie pentru Moșteanu și Țoiu
24 aug 2025, 20:34
Cine câștigă Primăria Capitalei în locul lui Nicușor Dan. Chirieac: Nu mă miră! Lumea nu are încredere în el
24 aug 2025, 20:29
Motivul pentru care s-a împrumutat România cu sume uriaşe. Explicaţiile lui Marian Petrache, PNL
24 aug 2025, 17:45
Curtea de Apel Bucureşti dă câştig de cauză PSD în dosarul în care Vlad Voiculescu cerea daune morale de 25.000 de euro pentru defăimare
24 aug 2025, 14:24
Ce a discutat Ilie Bolojan cu Maia Sandu la Chişinău
23 aug 2025, 17:49
Planul lui Putin care l-a șocat pe Trump. Ce urmează: "Avem o nouă ordine politică mondială. Republica Moldova e desertul"
23 aug 2025, 13:04
Donald Trump, întinerit brusc în 4 zile. Chirieac: Mai trebuie să-l vedem cântărind 75 kg. Cum arată acum - FOTO
23 aug 2025, 11:55
Ilie Bolojan, primit de omologul moldovean, Dorin Recean, la sediul Guvernului de la Chişinău
23 aug 2025, 10:37
Când vor fi alegerile pentru Primăria Bucureşti. Diana Tache, mesaj cu privire la candidaţi
23 aug 2025, 10:22
Ilie Bolojan, sâmbătă,  în vizită în Republica Moldova
23 aug 2025, 07:51
Cele mai noi știri
acum 15 minute
FMI vine la Bucureşti, în septembrie, să negocieze cu Guvernul Bolojan. Care este miza
acum 54 de minute
UE, la un pas să fie invadată de un tsunami comercial chinezesc. Gigant polonez, avertisment. Mircea Coșea arată care e, de fapt, problema cu Temu și Shein
acum 59 de minute
Rovinieta și taxele de pod se scumpesc. Șoferii vor plăti aproape dublu pentru un an de circulație
acum 1 ora 3 minute
Deputatul Claudiu Năsui: Felicitări părintelui Vasile Ioana pentru această lecție! Nu putem lăsa ura să fie vocea noastră ca popor
acum 1 ora 14 minute
„Copiii români născuți în diaspora sunt România!” Luiza Diculescu, despre ce ar trebui să conștientizeze fiecare părinte plecat peste hotare: „Limba română începe acasă” / VIDEO
acum 1 ora 32 minute
Norvegia livrează României încă trei aeronave F-16. Au aterizat în Baza 86 Aeriană Borcea
acum 1 ora 55 minute
Ricky Martin vine în România. „Livin’ la Vida Loca” va răsuna în București
acum 2 ore 11 minute
Ursula von der Leyen pune presiune pe Putin, după o discuție cu Trump
Cele mai citite știri
pe 27 August 2025
Vin vremuri decisive pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
pe 27 August 2025
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
pe 27 August 2025
Politicienii care se tăvălesc de grija Ucrainei, absenți. “Comunistul” Adrian Năstase, singurul prezent / Imaginea asta face cât 1000 de cuvinte
pe 27 August 2025
UPDATE: Drept la replică. Reținut pentru 24 de ore! Asta a urmat după îndemnul lui Tănasă (AUR) prin care spunea să refuzăm mâncarea livrată de „muncitori necalificați din Asia și Africa”/video
pe 27 August 2025
Mircea Badea, reacție în cazul livratorului nepalez agresat de un român
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel