FDA a aprobat prima pastilă făcută din excremente umane

Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) a aprobat prima pastilă fabricată din excrement uman donat, a anunțat agenția. Este al doilea tratament derivat din excrement uman aprobat vreodată. Primul a fost un tratament pe bază de clisma autorizat pentru utilizare în decembrie 2022, conform Live Sceince.

Anterior, astfel de „transplanturi de microbiotă fecală” erau considerate tratamente investigaționale și, prin urmare, erau mai greu de accesat pentru pacienți și adesea nu erau acoperite de asigurare.

La fel ca tratamentul cu clisma aprobat, noua pastilă, numită Vowst, conține și bacterii vii și a fost aprobată pentru utilizare la persoanele de peste 18 ani ca tratament preventiv pentru infecțiile recurente cu bacteria Clostridioides difficile. Denumită pe scurt C. diff, această infecție este adesea dobândită în instituțiile de îngrijire a sănătății.

Antibioticele pot perturba echilibrul bacteriilor care populează în mod normal intestinul, iar acest lucru îi oferă lui C. diff posibilitatea de a prolifera. Bacteriile care se replică rapid secretă toxine care pot duce la diaree, dureri abdominale, febră și colită (inflamație a colonului) și, în unele cazuri, moarte. Infecțiile cu C. diff sunt asociate cu aproximativ 15.000 până la 30.000 de decese pe an în SUA, potrivit FDA.

Cei care se recuperează de la C. diff au aproximativ 1 din 6 șanse de a dezvolta din nou infecția în două până la opt săptămâni de la recuperare, conform Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Riscul acestor infecții recurente crește de fiecare dată când o persoană face C. diff, pentru că antibioticele folosite pentru a le trata perturbă și mai mult microbiomul intestinal.

Așa-numitele produse cu microbiotă fecală, fabricate din bacterii intestinale umane sănătoase, oferă o nouă modalitate de a preveni recurența C. diff prin reumplerea microbiomul intestinal. Și acum, cu aprobarea Vowst, există o versiune a tratamentului care poate fi administrată pe cale orală, în loc să fie administrată ca tratament lichid în rectul unui pacient.

Regimul de tratament Vowst presupune administrarea a patru capsule o dată pe zi timp de trei zile la rând. Pacienții încep să ia medicamentul la două până la patru zile după terminarea unui curs de antibiotice pentru C. diff. Fecalele donate utilizate pentru fabricarea pastilelor sunt verificate cu atenție pentru agenți patogeni transmisibili înainte de a fi utilizate în producție,. Totuși, administrarea Vowst încă prezintă un anumit risc de a fi expus la agenți patogeni, precum și la alergeni alimentari, a avertizat FDA.

În studiile clinice, cele mai frecvente efecte secundare ale Vowst au fost balonarea abdominală, oboseala, constipația, frisoanele și diareea. Aceste reacții adverse au apărut cu o frecvență mai mare la pacienții tratați decât la cei care au primit placebo.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News