Fază tare cu SRI, SIE și evaziunea fiscală: ”Au propriile firme sub acoperire. Sunt patroni”. Problema ridicată de Mugur Ciuvică

Președintele României, Nicușor Dan, vrea să introducă SRI în lupta împotriva evaziunii fiscale, Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, a ridicat o întrebare interesantă în cadrul emisiunii ”Miercurea Neagră”, de astăzi, de la DCNews și DCNewsTV.

”Cam cum va da informații SRI despre firme care fac evaziune fiscală atât timp cât, prin lege, SRI-ul e patron. E patron de firme! SRI-ul poate să aibă firme sub acoperire. Atunci cum o să facă? O să-și controleze și propriile firme și le va da în gât la ANAF și la Parchet sau va controla doar firmele concurente, iar firmele acoperite vor rămâne cu tot cu evaziune? Eu nu văd, la ce buget au, și SRI, și SIE, și alte servicii, toate au firme sub acoperire. Băi, nene, la cât bănet primiți de la buget, firme sub acoperire vă trebuie? Serviciile au treaba lor, firmele au treaba lor. Nu poți urmări informativ firmele, când tu ai firmele tale. Păi pe firmele tale cine le urmărește informativ? În momentul în care dl. Nicușor Dan se va ocupa de această problemă, eu zic ca fiecare să fie cu treaba lui: firmele - firme, SRI-ul - SRI, SIE - SIE!” a punctat Mugur Ciuvică.

Vezi mai mult de la minutul 14:00:

