Facturi gaze/curent. Virgil Popescu, noi declarații: Pe perioada OUG de plafonare şi compensare, sunt interzise debranșările

Iată cele mai importante declarații:

- Astăzi, am introdus obligativitatea recalculării facturilor emise eronat de către furnizori. Au obligaţia să le recalculeze fără penalităţi în termen de 15 zile. Pe perioada aceasta de 15 zile, se suspendă plata acestora și încă 90 de zile după.

- Pe perioada prezentei ordonanţe de urgenţă de plafonare şi compensare sunt interzise debranşările.

- Pentru cei care au plătit în avans, există o procedură specială stabilită de ANRE. Dacă diferenţa de suma este mai mare de 100 de lei, la cererea clientului, în termen de cinci zile, furnizorul are obligaţia de a efectua plata. Dacă diferența este mai mică de 100 de lei, atunci se recuperează din factura următoare.

- Cantitatea de 1500 de metri cubi şi cantitatea de 2500 de kW (n.r. limită de consum) se aplică pe toată perioada 1 noiembrie - 21 martie.

- O factură care nu are plafon, elemente care să arate că este plafonată sau compensată este evident că nu are aplicate mecanismele de compensare.

- Banii pentru plafonare vor veni de la bugetul de stat, dar, în principal, de la dividentele şi impozitele pe veniturile suplimentare pe care companiile din energie le-au făcut în această perioadă.

- Până la refacerea facturilor, se suspendă plata.

"Am eliminat monopolul Bursei pe energie electrică OPCOM"

'Vrem să avem o piaţă mult mai funcţională. Va mai opera încă o bursă în România, Bursa Română de Mărfuri, care este pe gaze în momentul de faţă, dar va opera şi pe energie electrică. Am eliminat monopolul Bursei pe energie electrică OPCOM, tocmai pentru a exista platforme mai interesante, poate nu toate lucrurile s-au putut face pe platforma OPCOM. De asemenea, un lucru foarte bun pentru oameni şi la asta am ţinut foarte mult şi am reuşit să îl operaţionalizăm: pentru toţi cei care vor reuşi să acceseze Fondul de Mediu sau Fondul de la Ministerul Energiei, pentru companii, care îşi vor monta panouri fotovoltaice pe casă, dacă îşi dimensionează panoul, vor putea să devină pur şi simplu independenţi şi să nu mai plătească deloc energia electrică şi sunt valabile pentru ambele tipuri', a explicat Virgil Popescu, marţi seara, la B1 TV.

