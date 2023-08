Dragnea face marele pas după ce a rupt Internetul: Am sărit de 36 milioane de vizualizări / video

Politicianul ne-a zis că a fost „ocupat cu altceva”, dar acum va reveni cu rețete. Și nu doar atât! Liviu Dragnea trece la nivelul următor: va avea și un podcast.

„Voi reveni cu emisiunile culinare, dar am făcut o pauză pentru că am fost ocupat cu altceva”, a zis Liviu Dragnea la DC News și DC News TV, moment în care Răzvan Dumitrescu, moderatorul emisiunii „Ce se întâmplă”, l-a întrebat: „Păi și ce au mâncat, între timp, cetățenii, dacă nu a gătit Liviu Dragnea?”

„Românii au mâncat ce le-a gătit Guvernul. Voi reveni cu rețetele, dar voi începe și un podcast. Care vor fi temele abordate? Subiecte la zi din România și nu numai, dar nu culinare”, a spus Liviu Dragnea.

„Eu nu sunt bucătar șef. Nu am școală de bucătari. Nu vreau să mă angajez mare chef la vreun mare restaurant. Nu vreau să fac bani din chestia aceasta. Pur și simplu este o plăcere pe care am expus-o publicului. Cine vrea să se uite, bine, cine nu vrea să se uite, nu. Am sărit de 36 milioane de vizualizări într-o lună. Este o cifră interesantă”, a spus Liviu Dragnea.

„Și Tzancă Uraganu este invidios pe dumneavoastră”, a zis și Bogdan Chirieac.

Vedeți emisiunea integrală aici:

Liviu Dragnea vă propune o nouă rețetă delicioasă.

Liviu Dragnea vă invită la o pulpă de vită la cuptor.

„Astăzi vă prezentăm o rețetă delicioasă de "Pulpă de vită la cuptor", pregătită cu ingrediente proaspete și iubire.



Ingrediente - Pulpă de vită la cuptor:



-Pulpă de vită



-Ulei



-Sare



-Rozmarin



-Piper



-Cimbru



-Apă



-Vin



-Slănină



-Dafin



Cum se prepară vedeți aici:

