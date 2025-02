Daniel David, ministrul Educației, reacție după declarațiile vicepreședintelui american JD Vance privind alegerile din România

Daniel David, ministrul Educației, subliniază că, din perspectiva Statelor Unite, o democrație consolidată, afirmația vicepreședintelui poate fi justificată. Însă, în cazul României, o democrație mai fragilă, ceea ce este considerat „firav” pentru SUA poate deveni „periculos” pentru țara noastră. Oficialul apreciază că poziția Uniunii Europene a fost aliniată cu cea a României, sugerând că Bruxelles-ul are o înțelegere mai aprofundată a contextului național.

„Am fost întrebat frecvent în ultimele ore ce părere am despre declarația vicepreședintelui american JD Vance cu privire la alegerile din România, care vorbea de anularea alegerilor din 2024 pe baza unor „dovezi firave” și „presiuni continentale” – ”…flimsy suspicions of an intelligence agency and enormous pressure from its continental neighbors” –, și cum mă proiectez în ecuația sistem-antisistem. (Această din urmă întrebare este una mai veche, la care nu am găsit timp să răspund până acum.)

Am fost întrebat nu atât ca ministru, ci ca profesor implicat atât în România, cât și în SUA, un om format academic și cultural în SUA și care de-a lungul timpului a primit critici în țară pentru poziția uneori prea proamericană. Ca să detaliez contextul și să fiu transparent, dincolo de formarea și implicarea mea academică în SUA, am rude (cu rădăcini în primele emigrări transilvane de la începutul secolului XX) și colegi/prieteni acolo, atât în „America profundă”, cât și în „America modernă”, așa că cunosc foarte bine și nuanțat societatea americană.

În acest moment, mi se pare că cele două probleme ridicate sunt legate, așadar voi răspunde succint în continuare.

În legătură cu prima întrebare, cred că din perspectiva SUA, care este o democrație puternică, lucrurile stau așa cum a declarat vicepreședintele american. Dar în cazul țării noastre, o democrație încă tânără, ceea ce este puțin (firav) pentru o democrație puternică ca SUA poate deveni mult (periculos) pentru noi! Iar Uniunea Europeană, care este mai aproape și înțelege mai bine situația țării, a fost pe aceeași linie cu țara noastră. În această logică aș înțelege eu o poziționare normală a țării în acest moment (așa cum am văzut că a făcut de altfel președintele interimar, domnul Ilie Bolojan).

Ca o extensie a acestei idei, așa cum am spus fără să mă feresc, eu am citit cu atenție toate rapoartele desecretizate și am ascultat punctele de vedere instituționale (naționale, ale Comisiei Europene, ale Departamentului de Stat din SUA), așa că sunt convins de faptul că alegerile au fost influențate în afara reglementărilor contextului electoral. Ar mai fi de adăugat aici faptul că este posibil ca unele instituții implicate în decizia de anulare a alegerilor să fi avut probabil acces și la unele informații despre care vom afla public peste zeci de ani (cum se întâmplă și în SUA și alte democrații cu informațiile clasificate – vezi cazurile Watergate, JFK etc.). Dar eu sunt un om care crede că instituțiile sociale (ca reguli de urmat / grupuri de experți) sunt cele care ne transformă dintr-un grup într-o civilizație, care ne feresc de agresivitatea și de vocea celor care strigă cel mai tare în stabilirea adevărului și a comportamentului etic, așa că tind mereu să le dau inițial credit, alături de evaluările proprii (obligatorii). Alți români nu au fost mulțumiți și nu sunt mulțumiți, dorind o decizie mai participativă (să vadă ei personal toate dovezile existente), având suspiciuni față de instituții; și trebuie respectată și această atitudine!

În legătură cu a doua întrebare, în sens clasic, nu, eu nu sunt antisistem! (și nici suveranist). Deși, înainte să devin rector și ministru, eram adesea perceput de cei din „establishment” ca antisistem. Mai precis spus, nu sunt antisistem în sensul anarhic (Să distrugem instituțiile și vom vedea apoi ce facem, cine supraviețuiește și cum ne reorganizăm.) sau în sensul politic (Să plece ei, să venim noi!). Am fost însă și sunt „antisistem în sistem” (sau „sistem de tip antisistem”), în sensul că mereu încerc să fac ca instituțiile să funcționeze tot mai bine, forțându-le să se schimbe constant pentru a servi oamenii, nu pe ele însele!

Important este însă ca în acest proces de „luptă electorală” care urmează – cu decizia finală în luna mai 2025 – să nu rupem țesutul social dintre noi prin decizii și acțiuni impulsive, țesut care ne ține împreună ca popor, respectând votul celor mai mulți pentru cine să ne reprezinte, așa cum se cuvine într-o democrație”, a scris ministrul Educației.

