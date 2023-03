Dan Motreanu (PNL): Rețeaua de informații contabile agricole se transformă în Rețeaua privind durabilitatea agricolă

"Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală din Parlamentul European a aprobat astăzi raportul privind modernizarea și transformarea Rețelei de informații contabile agricole în Rețeaua privind durabilitatea agricolă.

Am fost responsabil din partea grupului PPE pe acest dosar. Noua propunere de regulament urmărește actualizarea rețelei de date contabile agricole prin extinderea domeniului de aplicare. Dacă până cum se colectau doar date economice și financiare, o dată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament, se vor colecta suplimentar informații referitoare la aspectele sociale și de mediu la nivelul exploatațiilor agricole. Digitalizarea va facilita colectarea, procesarea și gestionarea datelor și va permite interconectarea cu alte baze de date europene pentru a colecta informații doar o singură dată și a le reutiliza, ori de câte ori este nevoie", a scris, pe facebook, Dan Motreanu.

Europarlamentarul Dan Motreanu a solicitat Comisiei Europene să acorde statelor membre sprijin financiar din bugetul general al Uniunii pentru a acoperi costurile de implementare ale noii rețele.

"Am susținut poziția PPE și am stabilit o colectare a datelor pe bază voluntară. Astfel, am eliminat caracterul obligatoriu propus de Comisie și ulterioarele pedepse sau sancțiuni posibile pentru fermieri. Ne-am asigurat că statele membre vor fi cele care vor defini stimulentele cele mai potrivite pentru a garanta o participare sporită a fermierilor la anchete, inclusiv stimulente financiare și oferirea de servicii de consiliere personalizată, bazată pe informațiile cele mai recente în funcție de specificul fermei.

Am solicitat Comisiei Europene să acorde statelor membre sprijin financiar din bugetul general al Uniunii pentru a acoperi costurile de implementare ale noii rețele. În anexă este stipulat clar ce categorii și subcategorii de date pot fi colectate, limitând puterea Comisiei de a solicita fermierilor tipuri de informații suplimentare, fără a efectua o evaluarea prealabilă asupra fezabilității, proporționalității și contribuției acestora la durabilitatea fermelor", a mai adăugat europarlamentarul.

