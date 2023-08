Cum se cresc salariile în România la bugetari, în timp ce mediul privat e cocoșat? Iei ostatic un ministru. Chirieac: Un stat eșuat! Profund eșuat!

Bogdan Chirieac a fost întrebat despre Marcel Boloș, cum îl prind, din punct de vedere politic, protestele de la Finanțe și faptul că premierul Marcel Ciolacu a fost nevoit să intervină în această problemă, analistul politic a răspuns:

'Am văzut o modalitate sigură de a crește salariile oamenilor. Am văzut-o la Ministerul de Finanțe. Îl iei ostatic pe ministru și el, pe loc, majorează salariile cu 25%! Dânsul a spus că le majorează salariile cu 25%! Deci, ce austeritate? Brusc, s-a dat în prosperitate! Dacă aceasta este modalitatea în care se conduce acest stat, din nou, îi dăm dreptate domnului președinte Klaus Iohannis, aflat în vacanță, normal, cu ceea ce se petrece aici! Este un stat eșuat! Profund eșuat!', a zis Bogdan Chirieac.

'Pe lângă problema cu acest stat eșuat, este haosul care s-a creat! Mediul privat este în derapaj! În acest moment, se fac calcule și nu vorbim de micro-intreprinderi, nu, ci companiile mari! Dacă se va aplica tot ce se spune în acea Ordonanță vor crește costurile cu 45%!', a mai declarat Bogdan Chirieac, într-o intervenție telefonică la România TV.

Ministrul Finanţelor: Nu sunt de acord ca angajaţii cu venituri foarte mari să primească şi beneficii suplimentare

Nu sunt de acord ca angajaţii cu venituri foarte mari să primească şi diferite beneficii suplimentare, la care omul de rând nu ajunge nici să spere, afirmă ministrul Finanţelor, Marcel Boloş. Acesta a mers vineri la două trezorerii din Bucureşti, pe fondul protestelor spontane declanşate de angajaţii din Finanţe la nivelul întregii ţări.

'La prima oră am fost acolo, am reuşit să ajung azi la două trezorerii din Bucureşti. În câteva minute holul s-a umplut de oameni, cu care am reuşit să stau de vorbă. Am putut să mă aflu în mijlocul lor şi să văd cum lucrează, să înţeleg provocările cu care se confruntă şi să împărtăşim câteva zâmbete pe parcurs. Două aspecte au fost de mare interes şi am vrut să fie clare: toţi îşi primesc salariile şi nu vor fi probleme cu plăţile; niciun angajat nu va fi în situaţia să dea examen pentru a-şi păstra postul. Un lucru cu care le-am spus însă că nu sunt de acord şi pe care îl voi susţine în continuare este ca angajaţii cu venituri foarte mari să primească şi diferite beneficii suplimentare, la care omul de rând nu ajunge nici să spere. Ei, fiind inima financiară a ţării, ştiu mai bine decât orice altă instituţie cât de necesară este reforma aparatului central, reducerea de cheltuieli şi încadrarea în deficitul bugetar asumat', a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Peste 15.000 de angajaţi din structurile Ministerului de Finanţe din toată ţara au declanşat joi proteste spontane, nemulţumiţi de măsurile propuse de Executiv pentru reducerea cheltuielilor bugetare, în condiţiile în care acestea ar putea afecta peste 22.000 de persoane din sistem. Liderii sindicatelor din Finanţe se vor întâlni vineri cu ministrul Finanţelor.

