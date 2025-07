Cum se aplică, de fapt, CASS la pensii. Petrișor Peiu, explicații pas cu pas: La salarii e la fel

Petrișor Peiu, senator de la AUR, fost consilier al mai multor prim-miniștri și analist economic cunoscut, a explicat într-o amplă intervenție la „Ce se întâmplă?”, emisiune moderată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu, cum ne apropiem de criză, cum avem taxa pe muncă printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană la salarii mici, dar și cum se aplica CASS. România, spune el, se află într-un moment în care orice creștere de taxe ar accelera prăbușirea, iar soluțiile rămase trebuie aplicate cât mai rapid.

Petrișor Peiu: Orice creștere de taxe va conduce la recesiune

„Să nu uităm că avem o problemă de stagnare, în primul trimestru avem stagnare. Orice creștere de taxe va conduce la recesiune. Deci, într-o situație ca cea de astăzi, trebuie să înțelegem că sunt două soluții pentru România. Îți asumi recesiunea – e și asta o soluție amară, cum a făcut Băsescu în 2010 – sau încerci să reduci cheltuielile. Dacă vrei să reduci cheltuielile, atunci timpul este un factor esențial. Trebuie să le reduci rapid. În mod normal, unele măsuri, pe Codul fiscal, nu ai voie să le iei așa, de pe azi pe mâine. Nu se mai respectă de mult treaba asta. Nu se mai respectă legislația organică. Există o practică a Ordonanței de Urgență și asta în orice domeniu.

Cum se aplică CASS

Mai departe, când vorbim de CASS și la salarii, și la pensii, trebuie să știm că se aplică la venitul brut. Adică, ce ai brut peste 4.000 de lei – 10% dai la Casa de Sănătate. Impozitarea cu 10% la peste 3.000 se aplică la ce rămâne după ce ai plătit CASS.

La salarii e la fel. Prima dată plătești CAS și CASS, și după care plătești impozit. Din cauza acestui lucru mai spunem ‘vedeți, impozitul pe salarii e 10%’. Nu, de fapt e 6,5% din suma brută. Întâi plătesc 25% CAS, 10% CASS și rămân cu 65%. La aia 65% aplic 10%.

Petrișor Peiu, despre taxa pe muncă: Noi comparăm mere cu pere

Noi avem, în momentul de față, taxa pe muncă printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană la salarii mici. Altfel, ca medie, stăm altfel. Am auzit mulți spunând asta. Am avut și colegi de partid care au spus asta și am explicat: Oameni buni, toate statisticile care arată că România are cea mai mare taxare a muncii se referă la taxele plătite din partea angajatului.

Trebuie să ne aducem aminte că, în vremea guvernului – cred că Dăncilă sau Tudose – toate taxele, adică impozit pe venit, CAS, CASS, s-au mutat la angajat. Atunci, noi comparăm mere cu pere. În tot restul Uniunii Europene, în toate celelalte 26 de state, lucrurile sunt diferite.

De exemplu, în Polonia cred că e 23% CAS-ul. Angajatul plătește undeva la 10%, iar angajatorul tot 10%. La fel și la CASS. Sarcina fiscală pe salariul brut la noi este de 41,5%. Atât reprezintă contribuțiile, plus impozitul pe venit”, a explicat Petrișor Peiu.

