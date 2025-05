Cu cine votează tinerii bucureșteni: Mi-am ales favoritul în funcție de IQ / Cele mai tari răspunsuri / video

Unul dintre tinerii cu care echipa DCNewsTV a stat de vorbă a spus că s-a hotărât cu cine va vota în turul al doilea al alegerilor prezidențiale încă din momentul în care a aflat numele candidaților. Acesta susține că va vota cu Nicușor Dan, iar criteriul în funcție de care a luat această decizie este IQ-ul. Întrebat ce așteptări are de la viitorul președinte, acesta a spus: „Să stabilizeze economia... Măcar să nu mai cădem. Dacă nu putem să urcăm, măcar să nu cădem. Să avem apă caldă constant”.

Un alt tânăr nu a dorit să dezvăluie numele candidatului, însă a declarat că este hotărât în privința alegerii sale. El a subliniat că decizia sa se bazează pe așteptările legate de viitorul țării și pe modul în care România ar trebui să se raporteze la instituțiile internaționale.

„Voi merge și sunt decis. Prefer să nu dau un nume de candidat, dar sunt destul de decis ce variantă am să votez.

Criteriile... Mai mult la ce mă aștept de la viitor și modul în care să ne raportăm la instituțiile globale și la alianțele din care facem parte, felul în care ne raportăm la NATO, la Uniunea Europeană, ce fel de parteneri vrem să fim pentru organizațiile respective”, a spus tânărul.

O tânără a declarat că își dorește ca România să-și mențină direcția actuală, fără schimbări extremiste, pe care le consideră nepotrivite în contextul actual, marcat deja de instabilitate și conflicte la nivel global.

„Mă gândesc la viitorul României, să rămână cumva pe aceeași linie pe care a fost, cel puțin una politică, să nu fie cumva schimbări din acestea extremiste pe care nu le consider neapărat potrivite în acest moment și nu consider nici că ar fi un moment oportun pentru o schimbare de genul în România, și nicăieri pe glob, chiar dacă au fost și sunt foarte multe războaie. Nu consider că ar trebui să cădem în latura asta", a spus tânăra.

Întrebată ce așteptări are de la viitorul președinte, aceasta a răspuns că își dorește un lider care să nu repete greșelile făcute de predecesorii săi.

„Am așteptarea să nu mai repete greșeli care au fost făcute până acum, cel puțin de ultimul președinte, poate și de cel de dinaintea lui. Am pretenția de a ne asculta, de a respecta ceea ce promite și să nu se gândească doar la persoana lui, având în vedere toate lucrurile de care s-ar putea bucura”, a mai spus aceasta.

Un alt tânăr a explicat că a decis să voteze cu Nicușor Dan deoarece: „Este omul cel mai aproape de oameni și pare că înțelege cel mai bine situația actuală”.

În ceea ce privește așteptările, acesta a subliniat că își dorește ca președintele: „Să fie în continuare aproape de oameni și să aibă deschidere către planul extern”.

