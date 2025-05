Cu cine votează Ciuvică. Reacția lui Chirieac / video

Mugur Ciuvică a declarat că intenționează să voteze cu Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, deși consideră că George Simion este favorit în cursa electorală. El a subliniat că, în opinia sa, George Simion ar aduce sărăcie în România, în timp ce Nicușor Dan, alături de Ilie Bolojan, ar putea reprezenta o soluție „suportabilă”. În cadrul discuției, Bogdan Chirieac a reacționat ironic, făcând referire la USR și la posibilitatea revenirii lui Clotilde Armand. De asemenea, Bogdan Chirieac a spus că indiferent de alegerea făcută la urne, România se confruntă cu o criză economică profundă.

„O să vedem cine câștigă alegerile prezidențiale. Eu cred că va câștiga George Simion, dar eu votez cu Nicușor Dan. Nu prea văd ce șanse are Nicușor Dan, dar repet: eu îl votez”, a zis Mugur Ciuvică.

Bogdan Chirieac a spus, uimit, în stilul său: „Votați cu noi, cu USR?!”

„Cum să votez cu USR? Votez cu Nicușor Dan. Eu cred că este răul mai mic. E prima dată când votez cu răul cel mai mic. Până acum am votat cum am crezut că este bine, cum am vrut. George Simion înseamnă sărăcie”, a replicat Mugur Ciuvică.

„Ooooo, dacă îl vreți pe Nicușor Dan... acest lucru înseamnă că vine Clotilde Armand înapoi”, a zis Bogdan Chirieac.

Apoi, Mugur Ciuvică a spus: „Acum ne împiedicăm de Clotilde Armand. Cu George Simion va fi sărăcie. Mă va afecta și pe mine. Dar primii care vor suferi de foame sunt votanții lui George Simion”.

Bogdan Chirieac a zis: „Și dacă vine Nicușor Dan, după ce a lăsat fostul Guvern, vom fi pe bogăție?”

„Nicușor Dan îl va avea premier pe Ilie Bolojan. Și va fi altă treabă, o treabă suportabilă”, a zis Mugur Ciuvică.

VEZI ȘI: Nicușor Dan publică un sondaj pentru turul doi al alegerilor prezidențiale 2025

Mai multe detalii găsiți în video:

Moneda națională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,0991 lei, în creștere cu 6,13 bani (1,22%) față de cotația precedentă, de 5,0378 lei, înregistrând un maxim istoric.



De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,4898 lei, în creștere cu 3,81 bani (+0,86%), comparativ cu marți, când s-a situat la 4,4517 lei.



Moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,4466 lei, în creștere cu 5,34 bani (0,99%), față de 5,3932 lei, cotația anterioară, înregistrând un maxim istoric.



Gramul de aur s-a scumpit cu 3,5772 lei (0,73%) până la valoarea de 487,1276 lei, de la 483,5504 lei, în ședința precedentă, înregistrând un maxim istoric.

Evoluțiile din ultimele zile au fost generate de alegerile din data de 4 mai și au loc mișcări importante de capital, dar atât buffer-ul ministerului, cât și rezervele Băncii Naționale, asigură o stabilitate și situația poate fi gestionată, a declarat, miercuri, ministrul Finanțelor, Tanczos Barna.



„Evoluțiile din ultimele zile au fost generate practic de alegerile din data de 4 mai, sunt mișcări importante de capital. Ele au fost confirmate și de Banca Națională a României. Au fost și acele evenimente legate de împrumuturile pentru finanțarea deficitului. Ceea ce vă pot spune de la bun început este că atât buffer-ul Ministerului Finanțelor, cât și rezervele BNR asigură o gestionabilitate a situației. Situația nu este ușoară și precedenta situație similară a fost generată în decembrie de anularea alegerilor. Acum rezultatul este perceput așa cum este perceput de piețele interne și internaționale. Nu, nu sunt eu cel care spune că perspectiva României odată cu acest rezultat cu 40% pentru un suveranist este o perspectivă mai slabă decât cea generată de sau care putea fi generată de un scor mai bun pentru candidatul coaliției sau pentru domnul Nicușor Dan. Asta spun piețele, asta nu spun eu. Rolul și obligația noastră este să gestionăm această situație”, a explicat Tanczos Barna.



El a adăugat că pe 18 mai vom avea o decizie finală a românilor cu privire la traiectoria țării și a subliniat că România nu-și permite în actuala situație o incertitudine și o destabilizare guvernamentală și politică mai mare.



„Încă o dată, atât buffer-ul ministerului, cât și rezervele BNR asigură o stabilitate și situația, chiar dacă nu este ușoară, poate fi gestionată. Suntem un guvern interimar. Obligația noastră în această perioadă de 45 de zile este să finanțăm cheltuielile publice, să plătim salariile, să plătim pensiile, să finanțăm în continuare investițiile cele mai importante ale României pentru a asigura o stabilitate și economică și a contribui la această stabilitate și creștere economică. Pe 18 mai, o avem o decizie finală a românilor cu privire la traiectoria acestei țări, care trebuie să fie una care să fie apreciată și de piețele internaționale. Nu ne permitem o ieșire de pe traseu în momentul de față și România nu-și permite în actuală situație o incertitudine și o destabilizare guvernamentală, politică mai mare”, a spus ministrul Finanțelor, care a participat la Summitul Romanian Business Leaders.



Acesta a admis că există o presiune asupra cursului, confirmată și de Banca Națională, dar și-a exprimat încrederea că „profesionalismul și rezervele și experiență de la BNR” asigură o gestionare corectă a situației și că lucrurile sunt sub control din acest punct de vedere.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News