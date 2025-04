Crin Antonescu: „Dacă eram omul sistemului, eram președinte în 2009 sau 2014. Și mă bucur că n-am fost”

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC

Într-o afirmație directă, Antonescu a spus: „Dacă eu eram un om al sistemului, vă garantez că eram președinte, dacă nu în 2009, în 2014 sigur”. Prin această precizare, el a sugerat că refuzul de a pactiza cu structuri de putere ilegitime l-a costat funcția supremă în stat, dar i-a păstrat integritatea politică.

Antonescu a continuat: „Mă bucur că n-am fost”. El a explicat că pentru el, câștigul moral de a rămâne fidel principiilor democratice și de a nu compromite idealurile în schimbul puterii imediate a fost mai important decât orice funcție publică. „Am fost mereu un adversar al ei”, a reiterat Antonescu despre sistemul paralel, precizând că traseul său politic nu a inclus niciodată vreo apropiere de aceste cercuri de influență.

În plus, Antonescu a adăugat că este mândru că și-a început cariera politică de jos, participând activ la reconstrucția unui partid istoric: „Eu am pornit în 1990 de jos, din margine. Am fost printre cei care au reconstruit un partid cu istorie și un partid democratic în România”. Această experiență, spune el, i-a oferit o perspectivă autentică asupra nevoii de transparență și de respect față de valorile democratice.

Prin aceste declarații, Crin Antonescu se distinge în peisajul electoral ca o alternativă la candidații despre care se suspectează că ar avea conexiuni cu „statul paralel” sau cu alte structuri obscure de influență.

