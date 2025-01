Crin Antonescu, critici dure la adresa lui Călin Georgescu: Un drog ieftin, dar eficient și distrugător

Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale din 2025, spune despre candidatul de pe Tik Tok, Călin Georgescu, că acesta nu poate deveni președintele României după ce s-a întâmplat în primul tur al alegerilor prezidențiale, anulate ulterior de CCR.

Crin Antonescu a făcut aceste declarații după ce a fost întrebat la Antena 3 CNN de către realizatorul TV Mihai Gâdea dacă este sau nu pregătit Călin Georgescu pentru funcția de președinte al României.

„Nu, categorie nu. Asta e opinia mea de cetățean sau contracandidat. Dar nu este persoana despre care să vorbim sau cauza acestei crize. Eu nu pot să dau un răspuns pe care nu l-au dat alte instituții, privitor la intervenția statală. Acolo s-a întâmplat ceva. Tuturor care spun că a fost totul foarte corect și că a fost o lovitură de stat a CCR, că nu s-a mai văzut așa ceva, le spun că da, este ceva inedit, dar tot inedit este și că se clasează pe locul 1 un candidat despre care eu, un consumator înverșunat de presă, nu am văzut la vreun jurnalist, comentator, analist, nu am văzut vreo frază înainte de 24 noiembrie care să comenteze ceva despre Georgescu. Am văzut despre mai toți candidații, dar nu despre el”, a răspuns Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR.

Crin Antonescu: Domnul Călin Georgescu este o variantă de neacceptat

Crin Antonescu a continuat și a spus că Georgescu este „o variantă de neacceptat și periculoasă”. Totodată, acesta se întreabă de unde vine totuși supărarea oamenilor care l-au votat pe Călin Georgescu, deși "nu îi știau nici numele, despre ideile căruia nu știau nimic".

„Domnul Călin Georgescu este o variantă de neacceptat, o variantă periculoasă, chiar dramatică pentru România în ipostaza de președinte. Dacă nu credeam asta, nu eram aici. Este în joc mult din democrația românească, atâta câtă e. Dar nu din cauza persoanei lui Călin Georgescu, despre care am aflat foarte puțin. Problema noastră este să vedem de ce un număr mare de alegători, cel mai mare, a putut vota cu o fantomă, cu un om căruia nu îi știau numele, despre ideile căruia nu știau nimic sau, cu atât mai rău, despre care știau ce știm și noi azi.

De unde vine această supărare, frustrare, mânie, încât să riște ceea ce pentru noi toți este atât de prețios și am câștigat atât de greu? Anume statutul de țară democratică, europeană. Inclusiv cifrele economice arată că în România s-a trăit acum 30 de ani. De unde vine această mânie, nu este iraționalitate, ci este o formă de exprimare într-una numit context.

Domnul Georgescu este o fantomă, un drog ieftin, dar eficient și distrugător, care este servit unor oameni. Nu mă sfiesc să spun asta, nu disprețuiesc opțiunea unor oameni, dar fac un efort să înțeleg de ce ea a putut sau poate să fie aceasta”, a mai spus Crin Antonescu.

