Claudiu Năsui, ministrul Economiei, anunță când vin banii pentru HoReCa

Claudiu Năsui, ministrul Economiei, a vorbit într-un interviu pentru Antena 3 despre ajutoarele pentru HoReCa în contextul pandemiei de coronavirus.

”HoReCa este a doua măsură pe care am bugetat-o anul acesta și pentru care ne-am luptat. Ea este acum în curs de operaționalizare, este aplicația și partea IT prin care vor putea aplica companiile din HoReCa. Legislația este făcută, normele de implementare sunt gata, suntem în discuții cu ele și mai ales, am ținut cont de toate programele care au existat. Sunt unele lucruri pe care trebuie să le facă un funcționar public, nu ai cum să le eviți, dar sunt unele lucruri pe care poți să le externalizezi. Eu sper ca anul acesta să ajungă bani, da”, a declarat Claudiu Năsui, ministrul Economiei.

Întrebat dacă restaurantele s-ar putea deschide pe baza testelor rapide, ministrul a explicat:

”Este o variantă pe care o avem în discuții și vă confirm că eu îmi doresc să fie această deschidere cât mai repede, în limitele epidemiologice și pe care medicii le consideră sigure”, a mai declarat Claudiu Năsui.